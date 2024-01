Colón sigue sumando interesados por Facundo Garcés

Facundo Garcés cuenta con varias chances para emigrar de Colón, e incluso no arrancaría la pretemporada. España, Italia o México, su destino.

En ese momento, se informó que Colón solo dejaría partir a Facundo Garcés, Eric Meza y Santiago Pierotti si se activaban las cláusulas de salida. Sin embargo, no aparecieron ofertas de relieve, solo el defensor central y capitán tuvo la chance de pasar a Vélez, pero prefirió no salir debido a que en ese momento era un rival directo en la carrera por no descender.