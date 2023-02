Un Colón sin alma ni ideas perdió ante Sarmiento y agudizó su crisis deportiva en la previa del Clásico

El grito de guerra en el final de partido fue contundente. Los hinchas gritaron "si no ganan el domingo que quilombo se va a armar", palpitando el Clásico y sabiendo que no hay margen de error que no se puede tolerar una derrota ante Unión. Dio la sensación de ciclo cumplido por parte de Marcelo Saralegui y es que Colón sumó su tercera derrota consecutiva en el Torneo de la Liga Profesional y la cuarta como local, pero además dejando una imagen muy pobre.

Colón Benítez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Y el partido comenzó de la peor manera, ya que a los dos minutos de juego Cristian Vega cometió un penal increíble debido a que quiso rechazar un centro corto y el volante Francisco Martínez le punteó el balón y el volante sabalero lo terminó tocando. Nada para discutir y Javier Toledo, con un remate de zurda bien cerca del caño, puso el 1-0 a los 3 minutos,

A partir de allí fue todo confusión ya que Colón no generó nada en ataque y Sarmiento dispuso de un remate de Gondou que tapó Ignacio Chicco, mientras que luego se dio otra salida del arquero cuando el delantero lo quería eludir.

Con muy poco le alcanzo a Sarmiento frente a un Colón, que peor no pudo jugar y que lo terminó condicionando el contexto. Se lo observó nervioso y muy apurado, abusando de los pelotazos sin sentido que le facilitaron la tarea a la defensa de Sarmiento.

Hacía mucho que como local Colón no protagonizaba un primer tiempo tan mal jugado, en donde no hubo un solo punto para destacar. O mejor dicho, lo más rescatable es que jugando pésimo se fue perdiendo por tan solo un gol.

Colón lo pudo empatar en el segundo tiempo e hizo méritos como para conseguirlo, pero eso no cambia nada porque jugando así esta claro que este no tiene rumbo. Un empate hubiese sido estirar la agonía pero no hubiese sido solución. Ahora será decisión de los dirigentes ratificar o no a Saralegui en una semana por demás de especial con el Clásico a la vuelta de la esquina.

No será fácil la decisión que tome José Vignatti y el tiempo apremia y le juega en contra. Colon perdió en su cancha 2-0 ante Sarmiento y el resultado ya es un indicio de lo que hizo a lo largo del partido. Mejoró en el complemento empujado por el resultado en contra y generó algunas chances para convertir pero más allá de eso el equipo jamás mostró una idea de juego fueron todos arrebatos personales.

La imagen final y el grito de los hinchas es la síntesis del momento que atraviesa Colón, un equipo derrumbado en lo futbolístico y carente de ideas como para dar tres pases seguidos.

Un presente crítico el de Colón, que tiene como tabla de salvación el Clásico, un buen resultado lograría hacerlo emerger en caso contrario se hundirá definitivamente.

Síntesis

Colón: 1-Ignacio Chico; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz y 28-Andrew Teuten; 30-Santiago Pierotti, Cristian Vega, Leonel Picco y 26-Carlos Arrúa; 92-Jorge Benítez y 7-José Pablo Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Sarmiento: 32-Sebastián Meza; 25-Gonzalo Bettini, 29-Manuel García, 6-Franco Sbuttoni y 26-Yair Arismendi; 10-Sergio Quiroga, 5-Fernando Martínez, 52-Emiliano Méndez y 17-Jean Pierre Rosso; 22-Javier Toledo y 9-Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 2' Javier Toledo, de penal (S).

Cambios: PT 27' David Gallardo x Arismendi (S); ST 0' Julián Chicco x Vega (C); 13' Laureano Troncoso x Picco (C) y Ramón Ábila x Benítez (C); 25' Lisandro López x Toledo (S); 31' Harrinson Mansilla x S. Quiroga (S) y Lucas Melano x Gallado (S).

Amonestados: Benítez, Teuten y Troncoso (C); Meza y Martínez (S).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Echavarría.