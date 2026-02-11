Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Uno Santa Fe | Colón | Colón

La ilusión en Colón crece de cara al estreno en la Primera Nacional. Recibirá a Madryn el sábado a las 20 y la respuesta del hincha es contundente.

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 09:27hs
Colón atraviesa días de fuerte expectativa. A pocas jornadas del debut en el Torneo de la Primera Nacional, el club superó la barrera de los 27.000 socios, un número que refleja la magnitud del acompañamiento rojinegro en un momento clave de su historia reciente.

El estreno será el sábado 14 de febrero, desde las 20, frente a Deportivo Madryn, en el estadio Brigadier López. Y el Cementerio de los Elefantes promete lucir a pleno.

El mensaje del club: “Solo faltás vos”

En medio del clima de entusiasmo, Colón lanzó en redes sociales una campaña directa al corazón del hincha:

Actuar no es para nosotros.

Acompañarte y alentarte desde la tribuna, sí.

¡Hacete socio! Solo faltás vos.

Adquirí tu abono por boleteriavip.com.ar o en la sede del club.

#ColonDePie

La invitación tuvo fuerte repercusión y se tradujo en largas filas en la sede social. Allí, muchos hinchas se acercan para regularizar su situación, renovar palcos y plateas, o directamente asociarse por primera vez en el año.

Un plantel comprometido

La identificación no solo baja desde las tribunas. En un gesto que fue muy valorado puertas adentro, los jugadores del plantel que conduce Ezequiel Medrán decidieron que todos los integrantes se harán socios del club.

Colón festejo
Los jugadores del plantel de Colón tomaron la decisión, en una muestra de compromiso, de asociarse al club.

La determinación marca un mensaje claro de compromiso en una temporada donde Colón se juega mucho. El objetivo es uno solo: pelear por el ascenso y devolver al Sabalero al lugar que considera propio.

Un debut que moviliza

El regreso a la competencia oficial en Santa Fe será mucho más que un partido. Será el punto de partida de una campaña larga y exigente en la Primera Nacional, donde el acompañamiento del socio puede transformarse en un factor determinante.

Con más de 27.000 socios activos y la cifra en aumento, Colón demuestra que, más allá de la categoría, el sentimiento se mantiene intacto. El sábado 14, cuando el equipo salga al campo de juego ante Deportivo Madryn, el Brigadier López volverá a ser una caldera rojinegra.

