El tesorero Temporelli habló de las salidas de Ábila, Cardozo Lucena y Garcés

Marcelo Temporelli, sobre las salidas de Ángel Cardozo Lucena y Ramón Ábila de Colón, remarcó: "Estamos trabajando, está todo encaminado. Ábila gratis no se va, gratis no se va nadie. Seguimos más o menos en lo que veníamos pidiendo. Estamos en la misma situación, no se cambió nada".