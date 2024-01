Henricot, arquero de CADU: "Colón tiene jugadores de calidad"

Más adelante, admitió que conviene enfrentar al Sabalero de movida, al expresar que "con la calidad de jugadores que llevó Colón, cuando ensamblen la idea y el ritmo tendrán buenos rendimientos, ahora saliendo de la pretemporada lo podemos emparejar desde lo físico".

Henricot, al momento de hablar de los objetivos, dijo que "nuestra idea es mejorar lo que hicimos el año pasado, sumamos de entrada muchos puntos el año pasado, en la segunda rueda nos quedamos cortos y tuvimos esa espina de no poder entrar en el reducido. Queremos mejorar en lo deportivo, el club en lo institucional creció mucho, está agrandando la cancha, se inauguró una tribuna, el ascenso le sirvió para seguir progresando".

LEER MÁS: Leguizamón: "Tenía muchas ganas de volver a Colón"

El golero recordó que "el día que ascendió Colón en 2014 estuve en el banco con Boca Unidos; el hincha ahora querrá demostrar la fidelidad, ahora que están las malas quiere redoblar ese apoyo".

Cuando dejó su opinión sobre Delfino, estratega colonista, afirmó: "Es serio, conocedor de la categoría, intentará transmitirle el conocimiento de la categoría, no es la misma que jugó Colón en 2014, le va a aportar todo su bagaje".

En la parte final, soslayó que "es un torneo muy largo, es una carrera de resistencia, todo un año, no hay que desesperarse si las cosas no salen, ni envalentonarse si te está yendo bien, son 38 fechas, una posible final más el reducido. Colón tendrá exigencias, si las cosas no salen puede la gente impacientarse y no es bueno".