En su momento se tejió que estaba todo listo, pero luego las negociaciones se estancaron. El alto salario era un gran problema, ya que el Sabalero no podía abonarlo, mucho más ante la negativa de resignar una parte. Pero se reflotaron las tratativas y, tras afinar un poco el lápiz, se habría allanado el camino para su desembarco.

Si bien es cierto que no existe una confirmación oficial, la contratación de Alexis Castro sería a préstamo sin cargo y con opción de compra (no se conoce el monto). No fue tenido en cuenta por Mariano Soso tras volver de México y ahora tampoco era prioridad para el flamante conductor de San Lorenzo, Diego Dabove. Por tal motivo y, sabiendo que en Colón iba a tener más rodaje, se habría concretado todo.

Alexis Castro.jpg Foto: Getty Images

Por las dudas, se trata de transmitir cautela al respecto, ya que cualquier cosa puede pasar en este mercado de pases austero y sin transacciones –solo cesiones–, pero estaría todo dado para que Eduardo Domínguez ya pueda contar con un interesante eslabón para un plantel corto y con pocas variantes.

No se sabe cuándo podría darse su viaje hacia Santa Fe para sumarse a la pretemporada y adaptarse a sus nuevos compañeros con miras al próximo campeonato de la Liga Profesional. Con Vignatti en Capital Federal, las novedades comienzan a darse y, a medida que pasen los días, se irán conociendo más.