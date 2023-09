Colón tendría dos variantes para visitar a Huracán

La primera de ellas es obligada, ya que Stefano Moreyra viene arrastrando una molestia en la cadera que le impidió terminar el partido ante Talleres y lo mismo había sucedido con Gimnasia. En consecuencia, el volante que venía rindiendo en buen nivel, no será de la partida y se apunta a que esté en la 4° fecha, luego del receso por la fecha de Eliminatorias.

Así las cosas, el entrenador rojinegro tendría decidido el ingreso del paraguayo Ángel Cardozo Lucena. El volante central, no estuvo a disposición contra Talleres, dado que aún no había sido habilitado, pero ahora con todo ok, se perfila para estar desde el arranque, conformando la zona central del mediocampo junto con Favio Álvarez.

En tanto que la segunda modificación es táctica, dado que el cuerpo técnico le devolverá la titularidad a Paolo Goltz, quien había sido preservado luego del choque ante el Lobo. La vuelta del experimentado defensor se dará en lugar de Gian Nardelli, más allá de que ya está en condiciones de jugar Germán Conti.

Por su parte, Pipo Gorosito aguarda la recuperación de dos futbolistas importantes que no tendrán problemas en ser de la partida. Uno de ellos es Rubén Botta, quien ante la T sufrió la fisura de su muñeca. Más allá de este inconveniente, el futbolista estará entre los 11 y el otro es Damián Batallini quien se retiró con un traumatismo en uno de sus tobillos, pero también será de la partida.

De esta manera y a la espera del último entrenamiento, la probable formación sabalera estaría conformada por: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena; Tomás Galván, Rubén Botta, Damián Batallini; y Jorge Benítez.