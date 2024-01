Colón tiene 55 juicios activos y el pasivo se acerca a los 4.000.000 de dólares

La Comisión Directiva elevó un informe detallado de los números actuales de Colón, que atraviesa "un estado crítico, pero no terminal". El pasivo en pesos es de $335.000.000.

"Esta es una serie de informes que iremos dando. Con el transcurso del tiempo habrá otros de las distintas áreas. Todo los informes necesarios. Este período de 10 días nos sirvió para hacer un diagnóstico. Es desalentador, porque nos topamos con un club desordenado y desprolijo. Lo de la parte contable fue bastante desalentador. Creemos que un club como Colón no pueda llevar un sistema de control contable y eso complica la tarea. Para ir entrando a los números redondos, encontramos 258.000.000 de pesos. También habían 2.300 dólares en billetes", comenzó diciendo.

"Primero establecimos lo que teníamos que cobrar. Miramos lo de la cuota societaria y lo de la televisión, que nos dijeron que eran 18.400.000 pesos. Ya entraron 17.000.000. Por la cuota, con el aumento, es 140.000.000 de pesos. Son por 18.500 abonos de los 24.000 socios que había hasta diciembre", tiró.

image.png Colón brindó un informe detallado de cómo está la economía del club.

Más adelante, el directivo se sinceró: "Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Si bien no tenemos certezas, una es la plata de (Tomás) Chancalay, y lo segundo el seguro de (Alberto) Espínola. Pero no tenemos certezas de cuánto, cómo y cuándo va entrar. Estamos hablando con la gente de Racing y nos están pasando los números. Sobre el seguro del paraguayo, renunció a su cargo quien lo llevaba adelante y estamos viendo el tema de nuevo".

"Colón el 29 de diciembre a la mañana tenía una deuda de 335.000.000 de pesos y 3.908.000 dólares. Establecimos qué estaba vencido, como los salarios del plantel, los de planta, los profes y convenios que no se venían pagando. Así arrancamos el club. Con esto queremos mostrar que este es el punto de inicio en nuestra gestión. Lo clasificamos en un estado crítico, pero no terminal. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar lo administrativo contable. Estamos poniendo en marcha el sistema contable de nuevo. Lo pusimos en 2014 y luego no se usó más, solo para liquidar sueldos. Es un trabajo que nos lleva más tiempo de lo esperado. Porque hay que hacer todo de nuevo", enfatizó.

Para rematar: "Colón tiene más de 50 juicios activos. Todos que no tienen sentencia y que probablemente, dependiendo del dictamen, puede perder plata. Tiene 55 juicios activos y es muy preocupante. Hay más de 20 de empleados, profes y demás. También otras causas. Este un resumen preliminar, por lo que podría haber más. Empezamos así y el club está en un estado crítico. Tenemos muy buena gente para trabajar, que se compromete en todos los sector. Creemos que lo vamos a sacar adelante".