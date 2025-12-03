Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alonso asumió en Colón con un diagnóstico crudo y avisó: "No le damos la llave a nadie"

El nuevo presidente de Colón, José Alonso, expuso la complejidad económica, confirmó el acuerdo con Diego Colotto y adelantó una profunda reestructuración

Ovación

Ovación

3 de diciembre 2025 · 18:58hs
La era de José Alonso en Colón comenzó con una radiografía sincera y un mensaje claro. El panorama es difícil, pero ya se trabaja para ordenar cada área. Tras quedar oficialmente al mando este miércoles por la tarde, el presidente brindó sus primeras definiciones y dejó en evidencia que los próximos días serán claves.

Un diagnóstico que se está terminando de armar en Colón

Alonso reveló que desde el lunes avanzó en un relevamiento profundo del estado económico y administrativo del Sabalero. “Mandé a que vinieran tres contadores y juristas para recopilar datos para que sea fehaciente el análisis. Cuando se tenga todo, se expondrá”, explicó en charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe.

• LEER MÁS: Alonso firmó el traspaso en Colón y es formalmente presidente por los próximos dos años

Aunque evitó detalles, reconoció que el escenario no es sencillo: “El tema económico y financiero es complejo. A veces hay desfasajes, pero no quiero adelantarme mucho”.

Colotto, cerrado en Colón

El presidente confirmó que el nuevo mánager está virtualmente cerrado: “Con Colotto tenemos todo, solo tiene que salir de Independiente y tiene ansias de venir. Se jugó por Colón cuando lo querían cinco equipos”, reveló.

• LEER MÁS: La última imagen de Víctor Godano tras cerrar su ciclo en Colón

Aseguró además que hubo un extenso encuentro de trabajo: “Estuvimos seis horas reunidos, donde le pasamos lectura de todo. Conoce bien la categoría, algo que el club necesita. No se puede afrontar con desconocimiento. Aparte tenemos dos scoutingo cultos que no se conocen. Estamos trabajando rápidamente”.

José Alonso 1
José Alonso dio sus primeras consideraciones tras asumir formalmente en Colón.

Alonso dejó claro que el plantel actual será analizado caso por caso: “Hablaremos con el plantel, sobre todo con los que tienen contrato y veremos cuántos se quedan”.

• LEER MÁS: Todo acordado: Diego Colotto será el nuevo mánager de Colón

Las prioridades en Colón

Pero primero hay prioridades urgentes: “Acá hay dos cosas importantes: levantar la inhibición y pagarle a la gente, me refiero a los jugadores. Después estaremos en otros pasivos. Eso nos permitirá avanzar en el armado del equipo”.

• LEER MÁS: Quién es el goleador que Medrán quiere para el Colón 2026

El presidente también relató gestiones directas ante la FIFA por el caso Alberto Espínola: “Tuvimos contactos con (Fernando) Baredes, pero yo llegué directamente lo hizo a la FIFA, donde me mencionaron que, cuando se llega a esta instancia, se tiene que pagar de contado”.

• LEER MÁS: ¿La continuidad de Minella en Colón, en jaque con la asunción de Alonso?

Alonso aclaró que la conducción sabalera será parte de cada decisión: “La opinión de la dirigencia será permanente, no le damos la llave a nadie. El mánager es esencial, es el conductor del fútbol y el interlocutor con el técnico, pero nosotros estamos incluidos”. Y dejó una comparación fuerte ante la consulta de UNO Santa Fe: “Colotto tiene un estilo muy similar al de Scaloni”.

En el proyecto también aparece un posible cambio en las divisiones formativas: “Es factible que haya un coordinador de inferiores que no sea del club. Estamos viendo, hay entre cinco y seis alternativas”.

• LEER MÁS: Primera minoría en Colón: Sangre de Campeones definió a sus representantes en la dirigencia

Respecto al vínculo con los socios, fue directo: “Colón necesita ser más abierto por la situación que tenemos y por eso será clave hacer nuevas figuras de socios. Prefiero 20.000 socios que paguen el 100% que el 50% de 40.000”.

• LEER MÁS: ¿Potable? En La Plata vinculan a Eric Meza con Colón

Alonso pidió precisión en el concepto para sumar jugadores: “La palabra refuerzos es muy amplia. Es cuando viene a ser titular y hoy Colón necesita de 11. De dos jugadores por puesto. No es que armaremos un equipo con varios por línea. Hay que pensar bien, porque en la Primera Nacional sobresalen los conjuntos, no los clase A”.

Ezequiel Medrán

En cuanto a la pretemporada, avisó que aún está en análisis. Y respaldó públicamente al entrenador: “A Medrán lo veo conforme y cómodo. Le dieron en un momento una autobomba sin agua. Una institución muy grande, pero sin dentadura, y así y todo está muy confiado”.

Escuchá la palabra de José Alonso en Colón

José Alonso tras la asunción

Colón José Alonso Diego Colotto
