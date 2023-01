Sandoval ya se sumó a Quilmes a pedido de Sciacqua

Este miércoles ya estuvo conociendo a sus nuevos compañeros, tras pasar la revisión médica y firmar su contrato. Todo se hace a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra.

A sus 23 años (30 de marzo de 1999), tendrá su segunda experiencia fuera de Santa Fe, ya que la primera fue en Platense durante la primera parte de 2022. Luego retornó, donde jugó ocho partidos (tres como titular) y marcó un gol. Si bien es cierto que tiene ocho tantos en 56 partidos, su promedio en base a los minutos jugados es lo más interesante.

"Estaba entusiasmado por llegar. Contento de estar acá. Mario tuvo mucho que ver. En la primera que me llamó, no lo dudé y por eso hay un esfuerzo de todos", confió al espacio Indios Quilmes.

A lo que recalcó: "Mario me comentó del proyecto y eso me entusiasmó. Ahora me enfocaré en trabajar lo máximo posible. Tengo la tranquilidad del cuerpo técnico y eso me motiva. Soy bien 9 y puede adaptarme a jugar con otro de las mismas características".

"Me comentaron el nivel de la divisional y es clave adaptarse rápido. Vengo bien físicamente, porque estuve haciendo la pretemporada en Colón, así que estoy a las órdenes", agregó.

De igual modo, nunca le alcanzó para afianzarse y, pese al paso de los técnicos –salvo Adrián Marini–, siempre corrió de atrás. Ahora, busca rodaje en un equipo como Quilmes que tiene pretensiones para pelear el ascenso de la Liga Profesional.

En esto tuvo mucho que ver Mario Sciacqua, que lo conoce desde las formativas y de su paso como mánager en la pasada temporada.