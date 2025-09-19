Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con tres cambios y una duda para el duelo crucial ante Morón

Ezequiel Medrán volvió a insistir con tres cambios y dejó otra vez planteada una duda en el mediocampo de Colón, para un choque clave ante Morón.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 14:22hs
Prensa Colón

Colón ajusta los últimos detalles de cara al compromiso del próximo domingo a las 17 en el estadio Brigadier López, donde recibirá a Deportivo Morón en el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional, con la gran chance de sellar su permanencia en la categoría.

Los movimientos que ensayó Medrán en Colón

En el entrenamiento de este viernes, el entrenador Ezequiel Medrán volvió a ensayar con modificaciones respecto al once que cayó ante Talleres de Remedios de Escalada.

Una de las principales novedades fue el ingreso de Zahir Ibarra como lateral derecho en lugar de Facundo Sánchez. Además, en la mitad de la cancha, Zahir Yunis ocupó el puesto de Oscar Garrido, mientras que en ataque apareció Christian Bernardi reemplazando a José Barreto.

La gran incógnita se centra en la banda derecha del mediocampo. Medrán volvió a trabajar con la disyuntiva de incluir a Conrado Ibarra, lo que permitiría que Ignacio Lago se corra a la derecha y se mantenga como opción ofensiva. La otra alternativa es que continúe Federico Jourdan por ese sector y Lago se mantenga sobre la izquierda, tal como lo hizo en los últimos partidos.

Los 11 de Colón, con una duda en la mitad de la cancha

Con este panorama, el once que paró el DT en la práctica fue el siguiente: Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Jourdan o Conrado Ibarra, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi y Facundo Castro.

Colón tendrá este sábado la última práctica, donde Medrán terminará de resolver la duda en el mediocampo y definirá el equipo que buscará dar el paso decisivo frente al Gallito, más allá que también podría lograr el objetivo de la permanencia si no hacen su parte Talleres de Remedios de Escaldada y Defensores Unidos de Zárate.

Colón Morón Ezequiel Medrán
