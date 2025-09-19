Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: "En Colón tocamos fondo, pero estamos comprometidos para salir adelante"

Ezequiel Medrán reconoció el mal momento que está atravesando Colón, despejó los rumores de una renuncia y se entusiasmó en lograr el objetivo.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 13:27hs
Medrán: En Colón tocamos fondo, pero estamos comprometidos para salir adelante

UNO Santa Fe | José Busiemi

En la antesala de un partido decisivo ante Deportivo Morón, el entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, brindó una extensa conferencia de prensa en la que se refirió al presente deportivo e institucional del Sabalero. Tras la derrota con Talleres de Remedios de Escalada y una semana marcada por la tensión en el Predio 4 de Junio y la sede social, el DT buscó transmitir calma y respaldo al plantel.

Medrán y los rumores sobre su continuidad en Colón

Consultado sobre los rumores que ponían en duda su continuidad, Medrán fue claro: “Son rumores. Vine a trabajar en Colón, estoy contento de estar acá y enfocado en resolver esta situación. Sabíamos que era una realidad compleja, pero mi compromiso es total”.

LEER MÁS: La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Respecto a la preparación del equipo, reconoció las dificultades: “El rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, pero trabajamos en el día a día para encontrar la mejor versión. Nos ha costado convertir y también defender la pelota parada, por eso buscamos equilibrar lo ofensivo y lo defensivo”.

Medrán también habló del aspecto anímico: “Fue una semana dura, tocamos fondo. Lo importante fue transmitir calma y enfocarnos en el trabajo. Hoy ya estamos con la mente puesta en el domingo, en salir a competir con nuestra gente y dar vuelta la imagen”.

Medrán sobre el duelo clave ante Morón

De cara al duelo con el Gallito, que pelea arriba en la Zona B, anticipó un Colón concentrado: “Morón es un rival muy competitivo, con un sistema aceitado y variantes ofensivas. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, anular sus virtudes y encontrar los espacios para lastimarlos. Necesitamos goles y confianza”.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Finalmente, dejó un mensaje para la gente: “No podemos pedir nada al hincha, pero sí que el equipo contagie. Queremos que del minuto inicial se vea un Colón comprometido, protagonista y que transmita seguridad. Tenemos un lindo desafío por delante y la intención de resolverlo juntos”.

Con ocho puntos de ventaja sobre Talleres y nueve sobre CADU, los sabaleros saben que el encuentro de este domingo a las 17 en el Brigadier López puede ser determinante para asegurar la permanencia y empezar a pensar en el futuro.

Colón Medrán Morón
Noticias relacionadas
colon ya tiene arbitro definido para el duelo crucial ante moron

Colón ya tiene árbitro definido para el duelo crucial ante Morón

la historia detras de la supuesta salida de medran en colon

La historia detrás de la supuesta salida de Medrán en Colón

walter otta: colon tiene jerarquia, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

colon se juega todo: apoyo politico, apertura al socio y medidas de seguridad

Colón se juega todo: apoyo político, apertura al socio y medidas de seguridad

Lo último

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Último Momento
Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo

Spahn: "Tapia me pidió que asista especialmente a la reunión de Comité Ejecutivo"

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Los horarios que se vienen para Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná