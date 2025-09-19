Medrán: "En Colón tocamos fondo, pero estamos comprometidos para salir adelante"

Ezequiel Medrán reconoció el mal momento que está atravesando Colón, despejó los rumores de una renuncia y se entusiasmó en lograr el objetivo.

En la antesala de un partido decisivo ante Deportivo Morón, el entrenador de Colón , Ezequiel Medrán, brindó una extensa conferencia de prensa en la que se refirió al presente deportivo e institucional del Sabalero. Tras la derrota con Talleres de Remedios de Escalada y una semana marcada por la tensión en el Predio 4 de Junio y la sede social, el DT buscó transmitir calma y respaldo al plantel.

Consultado sobre los rumores que ponían en duda su continuidad, Medrán fue claro: “Son rumores. Vine a trabajar en Colón, estoy contento de estar acá y enfocado en resolver esta situación. Sabíamos que era una realidad compleja, pero mi compromiso es total”.

Respecto a la preparación del equipo, reconoció las dificultades: “El rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, pero trabajamos en el día a día para encontrar la mejor versión. Nos ha costado convertir y también defender la pelota parada, por eso buscamos equilibrar lo ofensivo y lo defensivo”.

Medrán también habló del aspecto anímico: “Fue una semana dura, tocamos fondo. Lo importante fue transmitir calma y enfocarnos en el trabajo. Hoy ya estamos con la mente puesta en el domingo, en salir a competir con nuestra gente y dar vuelta la imagen”.

Medrán sobre el duelo clave ante Morón

De cara al duelo con el Gallito, que pelea arriba en la Zona B, anticipó un Colón concentrado: “Morón es un rival muy competitivo, con un sistema aceitado y variantes ofensivas. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa, anular sus virtudes y encontrar los espacios para lastimarlos. Necesitamos goles y confianza”.

Finalmente, dejó un mensaje para la gente: “No podemos pedir nada al hincha, pero sí que el equipo contagie. Queremos que del minuto inicial se vea un Colón comprometido, protagonista y que transmita seguridad. Tenemos un lindo desafío por delante y la intención de resolverlo juntos”.

Con ocho puntos de ventaja sobre Talleres y nueve sobre CADU, los sabaleros saben que el encuentro de este domingo a las 17 en el Brigadier López puede ser determinante para asegurar la permanencia y empezar a pensar en el futuro.