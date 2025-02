Colón tuvo como mayor virtud la eficacia y sumó su primer triunfo en el año

El Sabalero se terminó defendiendo, haciendo tiempo y amontonando gente en defensa con el objetivo de sostener un triunfo que en el juego no mereció, pero que poco importa, ya que era imperioso sumar los tres puntos.

Colón fue eficaz y sumó su primer triunfo

Los primeros minutos del partido fueron lógicos, con Colón teniendo la pelota y jugando en campo rival y con Nueva Chicago replegado para salir de contra.

Apenas 20 segundos le bastaron a Colón para aproximarse al área rival, cuando José Barreto aceleró por izquierda, metió un centro para Emmanuel Gigliotti, pero Stefano Callegari terminó mandando la pelota al córner.

Respondió Nueva Chicago a los 5' cuando Diego Arroyo se proyectó por izquierda y en vez de meter un centro remató al arco y el balón se fue desviado.

Luego del asedio del Sabalero en los primeros minutos, el elenco visitante buscó adelantarse unos metros y tratar de equilibrar el trámite de juego.

El partido era muy disputado, peleado, pero plagado de imprecisiones y a los dos equipos les costaba y mucho profundizar en ataque y por eso los arqueros tenían poco trabajo.

A los 25' Nueva Chicago se aproximó al área rojinegra luego de un pelotazo largo, el despeje de cabeza de Nicolás Thaller y el remate desviado de Iván Molinas.

Y minutos después, el Torito volvió a pisar el área de Colón y en una serie de rebotes, Gonzalo Soto remató y la pelota se desvió en un jugador sabalero para irse por el fondo del arco.

Colón no lograba juntar pases como para complicar a la defensa del equipo visitante. Y cuando tenía la pelota, confundía los caminos producto de la imprecisión.

En ese contexto, el que más cómodo se sentía era Nueva Chicago, jugando lejos de su arco y neutralizando al elenco rojinegro, que no encontraba espacios.

Pero cuando se jugaban 40' llegaría la chance más clara del primer tiempo y fue para Colón. Centro desde la izquierda de Barreto y Federico Jourdan ingresando en el área chica y de frente al arco terminó cabeceando por encima del horizontal.

En esos minutos finales de la primera etapa, Colón buscó con más determinación empujado por los hinchas. Y Nueva Chicago intentaba enfriar el partido, proponiendo muy poco en ataque.

Y cuando se jugaba tiempo de descuento, llegó el gol de Colón. Y el que lo hizo fue Emmanuel Gigliotti, quien no había jugado bien, pero que apeló a todo su oficio con la complicidad del arquero Facundo Ferrero.

Federico Jourdan peleó el balón por derecha, derivó en Nicolás Talpone quien tiró un centro rasante de fácil resolución, pero Ferrero dio rebote y se la dejó servida al Puma que solo tuvo que empujar el balón para el 1-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1891637348540055751&partner=&hide_thread=false ¡VOLVIÓ EL PUMA CON UN GOL!

En el final del primer tiempo, Gigliotti encontró el gol en el área chica para que @ColonOficial le gane 1 a 0 a @NuevaChicago. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/3t9JKL8BB2 #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/B4IyJyUCwS — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 17, 2025

En el arranque del segundo y urgido por el resultado, Nueva Chicago se adelantó unos metros y la posesión del balón fue más dividida. Pero el Sabalero encontraba más espacios en los metros finales del campo de juego.

Pero el equipo dirigido por Rodrigo Braña no tenía peso en el área rival y Colón no sufría sobresaltos. El Sabalero defendía bien la pelota quieta y los intentos tibios de Nueva Chicago.

Con la ventaja en el marcador y antes de los 20' Ariel Pereyra movió el banco, adentro Jorge Sanguina y Facundo Castet para las salidas de Jourdan y Barreto. De esta manera, Colón volvía a marcar con línea de cinco.

Y cuando pasaba poco frente a los arcos, Colón a los 23' comenzó a sentenciar la historia con un golazo del paraguayo Jorge Sanguina quien inició la jugada y la terminó.

El delantero jugó de espaldas habilitando a Bernardi y el cordobés metió un centro perfecto para que Sanguina ingresando por el segundo palo metiera un cabezazo inapelable para decretar el 2-0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1891648627296063976&partner=&hide_thread=false ¡ESTIRA LA VENTAJA EL SABALERO!

De la mano de Sanguina, después de un centro a la cabeza de Bernardi, @ColonOficial le gana 2 a 0 a @NuevaChicago. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/3t9JKL8BB2 #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/xeJhNJAKox — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 18, 2025

A Colón que le costaba marcar en los dos primeros partidos, fue sumamente eficaz en este cotejo, ya que no generó tanto, pero lo que tuvo lo resolvió a su favor.

Sin embargo y cuando Colón jugaba cómodo en el resultado y en el trámite de juego, Nueva Chicago llegó al descuento con una dosis de fortuna, ya que el gol terminó siendo en contra de Marcos Díaz a los 30'.

El delantero Ramón Villalba recibió un centro en soledad dentro del área chica, su remate se estrelló en el travesaño y la pelota le pegó en la espalda a Díaz para meterse adentro del arco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1891650123211366570&partner=&hide_thread=false ¡DESCUENTA EL TORITO! Villalba remató y el rebote en la espalda de Marcos Díaz hace que @NuevaChicago ahora pierda 2 a 1 frente a @ColonOficial. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/3t9JKL8BB2 #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/kDnYngL7na — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 18, 2025

El descuento entonó al elenco de Mataderos que fue a buscar el empate, empujando a Colón contra su arco. El Sabalero buscó enfriar el partido y Pereyra movió el banco para reforzar el bloque defensivo.

Y a los 41' Nueva Chicago estuvo cerca del empate, con un remate de media distancia de Nahuel Roldán que pasó al lado del caño derecho de Díaz quien poco tenía para hacer.

Colón terminó apretado sobre su arco, sin jugar bien, obtuvo un triunfo sufrido. Que lo inició con el grosero error de Ferrero y el oportunismo de Gigliotti y el golazo de Sanguina.

Síntesis

Colón: 1-Marcos Díaz; 6-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 3-Brian Negro; 4-Facundo Sánchez, 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone, 11-José Barreto; 8-Federico Jourdan, 10-Christian Bernardi; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Nueva Chicago: 1-Facundo Ferrero, 6-Gonzalo Soto, 2-Stefano Callegari, 3-Julián Rodríguez, 4-Juan Motroni, 8-Mateo Argüello, 5-Gonzalo Muscia, 11-Iván Molinas, 7-Diego Arroyo; 10-Mauro Ortíz; y 9-Iván Maggi. DT: Rodrigo Braña.

Goles: PT 47' Emmanuel Gigliotti (C), ST 23' Jorge Sanguina (C), 28' Marcos Díaz e/c (NC).

Cambios: ST 12' Ramón Villalba x Molinas (NC), 16' Jorge Sanguina x Jourdan (C), Facundo Castet x Barreto (C), 27' Ramiro Balbuena x Ortíz (NC), Nahuel Roldán x Argüello (NC), Tomás Rodríguez x Soto (NC), 35' Oscar Garrido x Gigliotti (C), Tomás Gallay x Bernardi (C), 41'Ignacio Rodríguez x Arroyo (NC).

Amonestados: Barreto y Díaz (C), Motroni y Molinas (NC).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.