Gorosito volvió a parar una línea de cinco defensores, con el ingreso de Paolo Goltz por Augusto Schott, con lo cual Gian Nardelli se recostó por la derecha, mientras que Eric Meza se sumó al mediocampo. A medida que pasaron los minutos Colón se fue acomodando en el campo de juego, y tuvo una clara antes de los 10 minutos, tras una gran acción de Ramón Ábila para bajar una pelota afuera del área, pero Baldomero Perlaza falló cuando quiso habilitarlo a Wanchope. Y a los 144' tras una corajeada de Paolo Goltz, la pelota le llegó a Eric Meza, quien mandó el centro para la cabeza del ex-Huracán quien remató a las manos de Jorge Broun.

El partido se jugaba al ritmo que quería Colón, que no pasaba zozobras defensivas, y seguía con un trabajo intenso en la mitad de la cancha, esperando por su momento para intentar llegar al arco de Broun. En ese contexto, el equipo de Néstor Gorosito estaba bien parado con un buen trabajo defensivo ante en un Central que hace un culto del ataque.

La más clara para Colón llegó a los 32', tras una construcción ofensiva entre Álvarez, Rafael Delgado y Ábila, la pelota le llegó al jugador que debe volver a Banfield, quien sacó un remate que se fue besando el palo izquierdo de Broun, que solo atinó a mirar dónde iba la pelota. El equipo de Pipo Gorosito seguía marcando su superioridad ante un adormecido Central.

Pero a los 36', tras una mala salida de Colón en el fondo, Alejo Veliz peleó una pelota, la que le quedó a Ignacio Malcorra, quien sacó un derechazo tremendo que se fue a centímetros del ángulo superior izquierdo de Nacho Chicco. Respondió Colón a los 41' con otra buena combinación ofensiva, pero el remate de Álvarez terminó en las manos del arquero local. En la siguiente, Garcés le boqueó el remate a Malcorra y la contuvo el 1 sabalero.

Con el tiempo cumplido Colón tuvo dos claras a través de tiros libres. El primero de Rafael Delgado (infracción que originó Wanchope Ábila), se estrelló en la barrera, mientras que el siguiente de Eric Meza, que tenía destino de red, fue despejado por un defensor. Así el Sabalero cerró un gran primer tiempo, donde mereció la victoria, como consecuencia de que tuvo llegadas más claras al arco de Broun.

En el arranque del segundo tiempo, tras un recuero en la mitad de la cancha, Infantino sacó un zurdazo que se fue lejos, y en la respuesta llegó una gran jugada ofensiva de Colón entre Ramón Ábila, Álvarez y Farías. El jugador de Banfield mandó el centro para la Joya quien la dejó pasar creyendo que ingresaba Wanchope, en una clarísima jugada para abrir el marcador.

Y en la siguiente llegó la apertura del marcador, tras otra gran jugada ofensiva de Colón, donde Farías hizo la pausa, habilitó a Eric Meza, quien con un derechazo sentenció en el primer palo la apertura del marcador, que a esa altura era justicia por lo que venía haciendo desde el primer tiempo.

Pero la alegría le duró muy poco a Colón, ya que Damián Martínez ingresó al área, peleó la pelota con Álvarez y Picco. El ex-Unión cayó en el área, Nicolás Lamolina cobró penal, y como el VAR no estaba funcionando (habían arrancado así el segundo tiempo previo aviso a los capitanes) no hubo revisión. Los jugadores de Colón reclamaron airadamente, ya que no hubo infracción, pero poco le importó a Alejo Veliz quien de gran manera ejecutó el penal para el 1-1 en el Gigante de arroyito.

Los jugadores de Colón se envalentonaron en contra de Lamolina y les costó volver al partido, pero a los 19' tras una corajeada de Wanchope, la pelota le quedó a Eric Meza, quien mandó el centro al área. La misma le llegó a Farías, que definió muy por arriba del arco defendido por Broun.

El partido se hizo de ida y vuelta, donde Colón tuvo varias acciones que no pudo manejar con criterio para crear más peligro ante un Central que iba con más empuje que ideas. A los 28' movió el banco Néstor Gorosito, y se adelantó nuevamente con Jorge Benítez saliendo a pivotear. La tuvo otra vez con un desborde de un intratable Juan Pablo Álvarez, que rechazó Carlos Quintana.

A los 40' llegó la mejor jugada de Central, Alejo Véliz habilitó a Damián Martínez, quien sacó un tremendo derechazo que originó una intervención magistral de Nacho Chicco para sostener el empate de Colón en el Gigante de Arroyito. Un minuto más tarde, nuevamente el arquero de Colón se lució ante un tiro libre de Ignacio Malcorra.

En los últimos minutos ambos fueron con más empuje que ideas, Colón tuvo tres tiros de esquina que no pudo usufructuar, mientras que Central se perdió una contra increíble cuando apareció Delgado para salvar el empate ante Central en el Gigante de Arroyito, donde al igual que ocurrió contra Independiente sufrió un arbitraje perjudicial de Nicolás Lamolina.

Síntesis

Rosario Central: 1-Jorge Broun; 4-Damián Martínez, 15-Facundo Mallo, 2-Carlos Quintana y 16-Alan Rodríguez; 45-Kevin Ortiz y 30-Tomás O'Connor; 22-Lautaro Giaccone, 10-Ignacio Malcora y 13-Jaminton Campaz; y 9-Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 36-Gian Nardelli, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz y 40-Rafael Delgado; 21-Eric Meza, 14-Baldomero Perlaza, 29-Leonel Picco y 22-Juan Álvarez; 10-Facundo Farías y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 3' Eric Meza (C); 10' Alejo Véliz, de penal (RC).

Cambios: ST 0' Gino Infantino x O'Connor (RC), 21' Augusto Schott x Meza (C); 27' Cristian Vega x Perlaza (C), Julián Chicco x Picco (C) y Jorge Benítez x Ábila (C); 39' Carlos Arrúa x Farías (C); 42' Luca Martínez Dupuy x Giaccone (RC) y Luciano Ferreyra x Malcorra (RC).

Amonestados: O'Connor, Mallo, Campaz y Ortiz (RC); Picco, Perlaza, Garcés (C).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.