Magdalena en UNO 106.3: "El socio de Colón nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

El candidato a presidente de Colón, Ricardo Magdalena, junto a sus colaboradores, se mostró confiado: "Primero seremos nosotros y el resto tendrá que acompañar"

Con el último tramo de campaña en marcha, los integrantes de la lista encabezada por Ricardo Magdalena visitaron este martes el piso de UNO 106.3 para dialogar con Dame Radio y profundizar sus propuestas de cara a las elecciones del próximo domingo en Colón .

Magdalena estuvo acompañado por Gabriel Loco González, Pedro Uliambre, Hugo Benuzzi y Pablo Durunda , quienes repasaron los ejes centrales del proyecto con el que buscan conducir al club.

Magdalena: “El socio de Colón votará un cambio seguro”

El candidato a presidente fue el primero en tomar la palabra y dejó en claro dos conceptos que repitió a lo largo de la entrevista: sentido de pertenencia y respaldo económico propio. “Primero Magdalena, el resto tendrá que acompañar. Estoy convencido de que el tiempo y la dedicación lo es todo, sobre todo con el equipo con sentido de pertenencia que tenemos. Tenemos un equipazo para trabajar en la sustentabilidad del club y en el ascenso de 2026”, aseguró.

Magdalena confía en que la masa societaria optará por un giro profundo: “El socio votará un cambio seguro. Creo que nos elegirá por la necesidad de generar un cambio. También creo que habrá voto castigo al pasado. La gente analizará la capacidad y el respaldo económico propio, no ajeno. No andar pidiendo prestado. Colón no puede ponerse a hacer eso. Hay billetera en esta listay habrá que aportar para empezar a girar la rueda”.

Al mismo tiempo, remarcó cuáles serán las primeras urgencias si resultan electos: “Lo prioritario es levantar la inhibición, porque sino no podremos armar un equipo. Ya estuvimos hablando con Enzo Prono, representante de (Alberto) Espínola. Hasta Loco (González) lo habló y lo vamos a resolver. También están los sueldos impagos. Tenemos que poner entre todos para armar un barco hacia donde tiene que ir”.

Respecto a la situación deportiva, Magdalena fue claro sobre la continuidad del entrenador: “Ojalá podamos resolver el tema de Ezequiel Medrán, y no es que esté confirmado que seguirá. Está en carpeta junto a Ricardo Pancaldo, que es hincha de Colón. Todo pasa por recuperar la identidad. Uno no quiere estar ni media hora más en esta divisional. Ya sea Medrán o Pancaldo, como Vivaldo, todos conocen la categoría y eso es clave”.

Ricardo Magdalena La lista de Ricardo Magdalena pasó por UNO 106.3 y contó sus proyectos en la previa de las elecciones de Colón.

Además, recalcó la importancia de contar con presencia dirigencial en la AFA: “Hay que estar acompañados por una dirigencia responsable y con presencia en AFA. Estar siempre involucrado. Colón tiene que estar en todos lados”.

Finalmente, marcó objetivos a largo plazo: “Tenemos que buscar más. Una estrella es demasiado poco para la enorme cantidad de gente que tiene Colón. Pero antes, hay que ir por el ascenso y cuidar las inferiores, que son un tesoro muy preciado”.

Loco González: “Trabajo, lealtad y poner a Colón donde debe estar”

Gabriel Loco González fue directo y contundente respecto a lo que espera aportar si llegan al gobierno. “Esto es sencillo: trabajo, lealtad y poner a Colón donde debe estar. Es demasiado grande para estar en el fondo. Yo le dije a Ricardo que no soy un perdedor y vengo para ganar. Estamos a full”, expresó.

También subrayó la necesidad de terminar con el sufrimiento deportivo: “La grandeza del club radica en su gente, por lo que no se puede tener más este sufrimiento. Hay que subir y no mentir. Siempre con transparencia”.

Benuzzi: “Desde el día uno vamos a saber qué hacer”

Hugo Benuzzi describió el presente sabalero como “un escenario complicado”, pero aseguró que la lista tiene un plan claro para actuar de inmediato.

“Desde el día uno vamos a ganar y saber qué hacer. Tenemos respaldo y resolveremos los temas de manera inmediata, como la inhibición de Alberto Espínola. Luego, de la mano del Flaco Vivaldo, planificaremos el plantel. Colón necesita ser refundado. El cambio será estricto desde que asumamos”, sentenció.

Uliambre: “Un desafío enorme, pero con motivación total”

Con experiencia de gestión en Sauce Viejo, Pedro Uliambre valoró el paso que decidió dar: “Es un lindo desafío para mí, tras ser presidente comunal. Lo pensé bastante y Ricardo insistió mucho —dijo entre risas—, pero mi familia es hincha y lo acepté. Queremos gente que participe por el bien de Colón. Hay que llevarlo a lo más alto”.

Por su parte, Pablo Durunda cerró la ronda con un mensaje breve pero alineado al espíritu del grupo: “La idea es siempre acompañar y sumar desde nuestro lugar”.

