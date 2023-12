El aún presidente de Colón, José Vignatti, rompió el silencio este viernes y en charla con LT9 AM 1150 dio detalles de cómo está el pedido de la anulación del descenso, donde se mostró ilusionado y optimista, a la vez que hizo un análisis del último año, donde las cosas claramente no salieron.

Vignatti no tira la toalla y es puro optimismo: "Colón todavía no descendió"

"Por supuesto que tengo autocrítica. Nos equivocamos como lo hace cualquiera. A excepción de Boca sin mal no recuerdo, hasta River se fue al descenso. Las malas campañas las tuvieron todos. Cometimos errores y creo que cabe reconocerlo, como lo hago ahora. Si no fuera así, no estaríamos peleando por esta circunstancia. En la era de Saralegui se cometió un error muy importante. Confundimos que un jugador de prestigio podía ser técnico y nos equivocamos. Entonces fuimos perdiendo a partir de ahí preponderancia. Se eligieron mal los jugadores, aconsejados por Saralegui. Cuando se trata de elecciones, si es del técnico o los dirigentes, siempre hay una mezcla", apuntó el dirigente si rondeos.

En otro tramo, narró: "Se habla mucho del éxito de Eduardo Domínguez y quién fue el que lo trajo cuando no tenía reconocimiento de ningún tipo. Nosotros. Con Eduardo teníamos un diálogo a diario. Un fanático del trabajo. En un momento no se si recuerda que dije que con Domínguez «en dos años íbamos a ser campeones», porque nos dimos cuenta del trabajo. Había un diálogo superfluído. Él me decía «José, vos buscá los jugadores y luego yo de te dijo sí o no». Él solo trajo dos: Alexis Castro y González de Boca. El resto fueron ofrecimiento y algo de nosotros".

Saralegui.jpg "Confundimos que un jugador de prestigio podía ser técnico y nos equivocamos", dijo Vignatti tras el paso de Saralegui en Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Luego, fue al hueso: "Con Saralegui no tuvimos la mismo metodología. Si no estaban de acuerdo 'los amigos de él', no podían venir a Colón. A veces está ese problema de hacer caso o no. Fue un error haber contratado a Saralegui. El Toto García (representante) era un amigo de él, que si no eran jugadores que pasaran por él era muy complicado traerlos. En el fútbol de hoy los representantes juegan fuerte. Queríamos estabilidad y le dimos curso. Ese fue el error".

"Fue un año con más errores que aciertos, eso es indudable. Más allá del partido con Banfield y después el de Gimnasia, es cierto que la gente se enojó y trataremos que lo transforme en alegría. Que reconozcan que cualquiera es ser humano se puede equivocar", tiró.

También opinó del paso de Néstor Gorosito: "Esperábamos más. La aceptación de la gente era mayoritaria. Tengo que hacer un paréntesis. Después de que se fue Domínguez por razones particulares, nada que ver con Colón, vino Falcioni, que es un gran técnico y mejor persona, y antes de irse me decía «me están echando las viudas de Domínguez». Todos querían que fuera él y Domínguez hay uno solo. Creo que Falcioni sabía mucho y nos metimos en la segunda fase de la Libertadores y después nos medimos contra Talleres en una definición ajustada. A partir de ahí transitamos un tobogán. Cuando pasan esas cosas, al final no puede detener la marcha descendente y llegamos a una situación comprometida".

Pipo Gorosito.jpg Vignatti también admitió que de Gorosito "esperaban más". UNO Santa Fe / José Busiemi

En el final de lo más granado de la nota con LT9, Vignatti se animó a decir: "A Colón hace 30 años solo lo conocían en la B, pero luego del 95 tuvo trascendencia internacional, con varias participaciones y actuaciones memorables. Hay que anotar esas y también las que son de otro color".