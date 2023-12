Vignatti no tira la toalla y es puro optimismo: "Colón todavía no descendió"

Este jueves por la noche, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio curso al pedido de Colón para anular el descenso y le paso ahora para que Gimnasia presente la defensa. En realidad, el accionar del Sabalero no se centra en el resultado del desempate sino en la llegada a este partido. Si bien es cierto que suena hasta complicado que se cristalice, el presidente José Vignatti fue pura confianza: "Colón no descendió todavía y tiene posibilidades de encontrar un recurso favorable. Pero lo tiene que definir el tribunal de penas la semana entrante".

En charla con LT9 AM 1150, el mandamás sabalero, que termina su mandato el próximo domingo, rompió el silencio y dio más detalles al respecto: " Colón hizo la presentación en tiempo y forma. Se recurre a esto temas por tercera vez. Allá por el 97 o 98 primero por el caso (Dante) Unali. Colón había recurrido al dictamen y transitó por varios pasillos. Incluso viajé en su momento a Suiza a lo que ahora es el TAS y se pudo rever el tema con éxito. Después, en la final de la Sudamericana 2019, nos llegó el dato que había un jugador mal incluido, pero los términos eran en 24 horas y nos enteramos 48 horas después. Lo intentamos, no se pudo. Estuvo mal incluido el jugador, pero hicimos el reclamo fuera de término. Paradójicamente, el que estaba en contra era el abogado al que acudimos ahora. Quedaron buenas relaciones y por eso los temas jurídicos se los derivamos a (Alejandro) Rek. Incluso por el pase de (Lucas) Alario a Alemania estuve con él una semana haciendo toda la documentación. River lo vendió y nosotros éramos partícipes del pase. El reclamo ahora está en tiempo y forma. El reglamento dice que hay un plazo de cinco días y nosotros lo hicimos en el tercero. Estamos expectantes en la resolución. Tenemos bases importantes de que el fallo puede ser favorable. Los argumentos son sólidos".

José Vignatti 1.jpg José Vignatti no tira la toalla sobre el descenso de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

"Es un tema que, debido a los cambios de formato en los campeonatos, siempre hay cosas nuevas y dentro del esquema de este campeonato, Colón ni siquiera fue penúltimo, porque por goles de diferencia lo fue Gimnasia. Los argumentos todos los conocen. La nota de Colón está basado en todo esto y lo deberá resolver el tribunal", agregó.

En aquella Asamblea donde se quitó uno de los descenso por tabla general, Colón votó positivamente, algo que podía jugar en contra ante esto, pero Vignatti fue tajante: "No tiene nada que ver con aquella votación, porque el reglamento dice que, para cambiar el sistema de descenso, tiene que haber unanimidad de criterios y no estaba Talleres. Entonces, no fue unánime. En el reclamo está detallado así".

En el final, enfatizó: "Esto es defender los intereses del club. Lo hacemos siempre. Ahora con mayor repercusión. Siempre fue optimista con este tema y lo llevaremos hasta el final. El próximo miércoles tengo entendido que se reúne el tribunal".