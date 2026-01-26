Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió al trabajo y ya piensa en el amistoso con Patronato tras la Serie Río de La Plata

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, planea la formación para jugar el miércoles que viene en Santa Fe un amistoso ante Patronato. ¿Podrá la base principal?

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 17:56hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón arrancó una nueva semana de pretemporada luego de su participación en la Serie Río de La Plata, con la mira puesta en el próximo amistoso ante Patronato. El plantel tuvo domingo libre y retomó las tareas este lunes por la mañana en el predio, donde Ezequiel Medrán comenzó a delinear el ensayo del miércoles en Santa Fe.

• LEER MÁS: Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

La jornada no estuvo exenta de sorpresas. El volante Kevin López se presentó normalmente a entrenar, pero con el correr de las horas la situación dio un giro inesperado y terminó marchándose al recibir una oferta superadora, por lo que duró apenas un día.

• LEER MÁS: Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

Mientras tanto, Ezequiel Medrán sigue a la espera de definiciones en el mercado. La prioridad continúa siendo sumar un central zurdo, aunque el nuevo escenario volvió a poner sobre la mesa la necesidad de incorporar otro volante. Las gestiones siguen abiertas, pero por ahora no hay resoluciones concretas.

Medrán ya planifica en Colón el amistoso con Patronato.

¿Medrán insiste con la base en Colón o cambia?

En lo futbolístico, el foco está puesto en el armado del equipo para enfrentar al Patrón. Hasta aquí, Medrán apostó mayormente por una formación base, con algunos retoques entre los amistosos ante Miramar Misiones y Paysandú FC, buscando evaluar variantes sin perder una estructura reconocible. Para este nuevo ensayo, el cuerpo técnico planea jugar a puertas cerradas.

• LEER MÁS: Taborda: "La propuesta para Colón es dinero que ponemos nosotros para la salida de Neris"

Además, con la postergación de una semana en el inicio de la Primera Nacional, surgió la posibilidad de disputar un segundo amistoso ante Patronato, esta vez en Paraná, aunque todavía no hay fecha confirmada. Así, Colón transita días de ajustes, definiciones y decisiones clave, tanto dentro como fuera de la cancha, mientras el cuerpo técnico afina detalles y espera refuerzos para terminar de completar el plantel de cara a lo que viene.

Colón Patronato Ezequiel Medrán
