Taborda: "La propuesta para Colón es dinero que ponemos nosotros para la salida de Neris"

El representante de José Neris, Sebastián Taborda, salió al cruce de las declaraciones de Miguel Greco que trabajan para llegar a un acuerdo con Colón

El caso José Neris sumó un nuevo giro y pasó del terreno de las negociaciones a la confrontación. Luego de las explosivas declaraciones en Colombia del agente FIFA, Miguel Greco , llegó la respuesta del representante Sebastián Taborda , que desconoció cualquier vínculo con el intermediario argentino. Colón espera una oferta convincente.

En declaraciones posteriores con la colega Nany Flórez (@NanyFlorezA), Taborda fue categórico . “Este señor tuvo un poder únicamente del 1 al 22 de diciembre. A partir de ahí no tiene más facultades para hablar de ningún jugador”, aclaró, marcando un límite temporal que, según su versión, deja sin sustento las acusaciones realizadas.

El representante del futbolista uruguayo también rechazó de plano los términos utilizados por Greco y cuestionó su estado para intervenir en la operación. “Hizo declaraciones nefastas. Es una persona de avanzada edad y se ve que hay cosas que no le funcionan bien”, lanzó, antes de remarcar: “Nosotros no tenemos nada que ver con él y ni siquiera lo conocemos”.

En cuanto al trasfondo económico del conflicto, Taborda dio su versión de los hechos y negó cualquier maniobra irregular. “Está muy equivocado con lo que dice. La propuesta para Colón incluye dinero que ponemos nosotros para la salida del jugador. Entonces, ¿cuál sería la extorsión?”, se preguntó, desarmando uno de los ejes centrales del discurso de Greco.

Además, insistió en despegarse definitivamente del agente argentino: “Este señor no tiene nada que ver con nosotros. No es común que haya gente que ponga dinero para que los jugadores vayan a donde ellos quieren”, afirmó, dejando en claro que la gestión corre exclusivamente por su cuenta.

José Neris.jpeg El representante de José Neris indicó que esperan llegar a un acuerdo con Colón para rescindir el contrato. @MvdCityTorque

¿Cómo sería la salida de Neris en Colón?

Sobre el interés de América de Cali, Taborda confirmó que existe, aunque reconoció serias dificultades. “Hay interés de América y de otros clubes, pero todo está muy complicado en lo económico. Por eso, nosotros haremos frente a la salida de José. Esa es la realidad”, explicó, aportando un dato clave sobre cómo podría destrabarse la situación contractual del futbolista con Colón.

El cierre no fue menos duro. “No sé qué invento quiso hacer este señor, que está mayor”, sentenció Taborda.

La palabra del representante de Neris en busca de rescindir con Colón