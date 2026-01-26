Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

El agente Miguel Greco criticó al representante de José Neris, reveló un poder otorgado por Colón y dijo que el conflicto por América de Cali podría ir a FIFA

El caso José Neris sumó un capítulo explosivo en Colón y elevó la tensión a un nivel inesperado. En una entrevista con el programa Zona Libre de Colombia, el agente FIFA argentino Miguel Greco lanzó acusaciones en medio del fuego cruzado contra el representante del uruguayo, a quien se lo vincula con América de Cali.

Greco fue tajante desde el inicio al aclarar su rol en la negociación. “No soy el representante. Tuve un poder fechado el 1 de diciembre para negociaron con cuatro clubes de Colombia, entre ellos América de Cali”, explicó, detallando que su intervención surgió a partir de una autorización formal otorgada por Colón para gestionar la posible transferencia. Incluso confirmó contactos directos con dirigentes del club colombiano y aseguró contar con documentación que respalda su versión.

Pero el tono cambió rápidamente. El histórico intermediario, de 69 años, apuntó sin filtro contra quienes manejan actualmente al jugador. “La gente que maneja a Neris son extorsionadores y van por atrás con la gente del América”, disparó, y agregó: “Yo tengo la documentación firmada por ellos y también la contrapuesta del América. Esto termina en la FIFA”.

Lejos de bajar el voltaje, Greco redobló la apuesta al analizar el trasfondo del conflicto. “Esta gente quiere sacar más plata. Eso pasa”, afirmó, convencido de que el principal obstáculo es económico. En ese contexto, remarcó la postura del club santafesino: “El pibe tiene contrato con Colón y se lo quieren sacar. Sé que la gente de Colón es dura, porque hace 30 años que trabajo con ellos”.

¿Colón, complicado por el tema Neris?

También puso en duda la viabilidad real de la operación con América de Cali. “Sé que América no tiene dinero y esta gente le sigue mintiendo”, sostuvo, dejando entrever que el interés podría no estar respaldado por una oferta sólida. El cierre fue tan directo como contundente: “Ellos me quieren sacar del negocio. Así que esto termina en FIFA. Así de clarito”.

