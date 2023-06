En consecuencia, esa tenencia no se traducía en opciones de gol y Colón estaba al acecho para aprovechar algún error en la salida del Pincha.

Y casi lo consigue en el arranque con una mala salida de Mariano Andújar, el pase de Ramón Ábila y la definición a la carrera de Santiago Pierotti, quien remató por encima del horizontal.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1668733160341815296 Wanchope Ábila soprendió desde lejos y Andújar casi se manda un blooper #LPFxTNTSports pic.twitter.com/945OPIjdTs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 13, 2023

Colón no tenía la pelota pero parecía sentirse cómodo en ese rol de esperar y después apostar por la velocidad de Pierotti y la técnica de Wanchope quien se tiraba atrás para recibir. El Pincha movía el balón de un lado al otro, pero no encontraba el pase final.

Hasta que en una acción, Leandro Godoy ingresó al área con pelota dominada, hizo pasar de largo a un defensor y su remate de zurda fue controlado por Chicco. Y luego, Mauro Boselli bajó una pelota en el área, cedió para Gastón Benedetti, quien de frente al arco remató y el balón nuevamente fue atrapado por Chicco.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1668734823446241282 ARRIBA EL SABALERO



Facundo Garcés ganó por arriba y metió un gran cabezazo para el 1-0 de Colón ante Estudiantes#LPFxTNTSports pic.twitter.com/swC9xy6FcT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 13, 2023

En la jugada siguiente llegaría el gol de Colón, cuando se jugaban 34 minutos. Pierotti encaró y fue derribado; el tiro libre lo ejecutó Rafael Delgado con notable precisión, ya que le puso el balón en la cabeza a Facundo Garcés, quien saltó más alto que todos y metió el cabezazo en el ángulo del arco defendido por Andujar para establecer el 1 a 0.

Colón era dominado en el desarrollo del juego pero mandaba en el resultado. Al fin y al cabo en el fútbol lo que se premia es la eficacia y eso es lo que tuvo Colón para imponerse en el marcador. Le faltó futbol y conexiones, pero en una pelota quieta resolvió todo lo que no pudo por abajo y se fue al descanso con el 1 a 0 en su favor.

Pudo aguantarlo bien para festejar

En el segundo tiempo, el desarrollo del partido fue muy distinto, ya que Estudiantes no dominó como en la etapa inicial y Colón se mostró más decidido. Así las cosas, Colón en algunas ocasiones estuvo cerca de convertir el segundo pero falló en la definición.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1668744274828042241 LO QUE SACÓ GARCÉS



El capitán de Colón le quitó con el taco el gol en la línea a Mauro Boselli y Colón sigue arriba 1-0 ante Estudiantes#LPFxTNTSports pic.twitter.com/MTsRhwtwqe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 13, 2023

Pero lo importante fue que cambió la postura del primer tiempo, salió del rol de partenaire y se convirtió en protagonista. Estudiantes estuvo cerca de empatarlo por una falla de Gian Niardelli, pero Garcés terminó salvando en la línea cuando el disparo de Boselli tenía destino de red.

Fue la chance más clara y la única que tuvo el Pincha en el segundo tiempo. Colón se acomodó bien al esquema de línea de cuatro con la salida de Rafael Delgado y el ingreso de Cristian Vega para posicionarse con un 4-4-2 y replegarse con disciplina.

Le faltó definirlo antes pero en el juego la realidad indica que en el segundo tiempo fue más que Estudiantes. Luego de un bajón futbolístico, en los últimos dos partidos Colón mejoró sacando cuatro puntos sobre seis ante rivales que venían peleando arriba lo que lo hace aún más meritorio.

Una victoria necesaria para subir algunos puestos en la tabla y cortar la racha sin poder sumar de a tres puntos, ratificando una mejora futbolística y además una mayor solidez defensiva manteniendo el arco invicto. Un paso adelante en lo futbolístico y en el resultado, que sin dudas le otorga tranquilidad para encarar la etapa final del torneo con la ilusión de continuar progresando.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1668749227051106304 NO HAY PENAL PARA COLÓN



Jorge Rodríguez bajó a Wanchope Ábila en el área, el VAR llamó a Arasa y en la revisión, advirtieron offside del delantero del Sabalero.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DoJqVs3Jxa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 13, 2023

SÍNTESIS

Colón 1: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Juan Pablo Álvarez, Augusto Schott; Santiago Pierotti, Ramón Wanchope Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Estudiantes 0: Mariano Andújar; Santiago Núñez, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: PT 34' Facundo Garcés (C)

Cambios: PT 44' Cristian Vega x Rafael Delgado (C); ST 0' Matías Godoy x Santiago Núñez (E); 27' Guido Carrillo x Fernando Zuqui (E); 30' Andrew Teuten x Augusto Schott (C); 34' Jorge Benítez, Facundo Farías y Julián Chicco x Leonel Picco, Santiago Pierotti y Ramón Ábila (C)

Amarillas: Meza, Picco, Pierotti (C); Godoy, Benedetti (E)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Brigadier López.