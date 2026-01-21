Colón consiguió un triunfo necesario y revitalizante al derrotar 94-87 a Santa Paula de Gálvez en el estadio Roque Otrino, por una nueva fecha del certamen. El equipo dirigido por Leandro Spies dominó el desarrollo y logró cortar una serie negativa que empezaba a pesar, con una producción sólida tanto en ataque como en defensa.
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula
Con una actuación sólida y respuestas colectivas en los momentos clave, el Sabalero se hizo fuerte en el Roque Otrino y Colón volvió a ganar.
Colón dominó desde el inicio
Desde el salto inicial, el Sabalero marcó el pulso del juego. Con buena circulación ofensiva, variantes en el goleo y una defensa zonal bien plantada, Colón fue construyendo diferencias que supo administrar a lo largo de la noche. El primer cuarto resultó clave para establecer condiciones y ganar confianza.
El conjunto galvense, que llegaba como uno de los protagonistas del torneo, nunca logró sentirse cómodo. Las bajas efectividades desde el perímetro y las dificultades para romper el cerco defensivo local limitaron sus opciones, pese a algunos pasajes de reacción en el complemento.
Más allá del resultado, la victoria significó un punto de inflexión para Colón, que necesitaba recuperar confianza y reencontrarse con su identidad. El funcionamiento mostrado dejó señales positivas de cara a lo que viene, especialmente por la manera en que el equipo respondió en un contexto adverso.
Las figuras que sostuvieron la victoria
En el plano individual, Hans Feder Ponce fue la principal referencia ofensiva con 28 puntos, bien acompañado por Joaquín Fernández, autor de 22 unidades y un rol determinante en momentos sensibles del partido. El aporte colectivo terminó siendo la clave para que Colón sostuviera la ventaja hasta el cierre.
En la visita, Walter Puebla (26) y Juan Manuel Rivero (19) encabezaron los intentos de remontada, aunque sin el respaldo suficiente para cambiar la historia.