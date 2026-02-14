Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y Deportivo Madryn, duelo con equilibrio estadístico

Con un historial reciente marcado por la igualdad, Colón y Deportivo Madryn se enfrentan en la apertura de la Primera Nacional.

14 de febrero 2026 · 11:46hs
Colón y Deportivo Madryn, duelo con equilibrio estadístico

Colón debutará este sábado a las 20 frente a Deportivo Madryn por la primera fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en un cruce con antecedentes equilibrados. El registro entre ambos exhibe una paridad absoluta que anticipa un trámite cerrado y de alta tensión táctica.

Historial: equilibrio sostenido entre Colón y Deportivo Madryn

Aunque el recorrido compartido es reciente, los enfrentamientos entre el conjunto santafesino y el elenco patagónico dejaron una constante: ninguno logró imponerse en el balance general. Esa igualdad estadística se tradujo en marcadores ajustados, duelos de fricción en la zona media y resoluciones definidas por detalles.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán intentará quebrar esa tendencia apoyado en una estructura que prioriza el orden defensivo y la ocupación racional de los espacios. La intención será imponer ritmo desde la circulación, con laterales proyectados y extremos bien abiertos para ensanchar el bloque rival.

Claves tácticas del estreno

Deportivo Madryn, conducido por Cristian Díaz, suele apostar a un bloque compacto y transiciones rápidas, con repliegue intensivo y salidas verticales. El desafío para Colón estará en desarticular esa densidad interior, evitar pérdidas en zona de gestación y sostener la presión tras pérdida para impedir contraataques.

El debut no sólo pondrá en juego tres puntos: marcará el tono competitivo de un equipo que asume el ascenso como objetivo central. Romper la paridad histórica será, además, un primer golpe de autoridad en la categoría.

