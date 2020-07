Colón y Fritzler: "Uno no puede arreglar a cualquier costo"

Matías Friztler no arregló y por ahora no es más jugador de Colón

Matías Friztler no es más jugador de Colón desde el 30 de junio y el panorama no parece sencillo en cuanto a su renovación. Si bien el futbolista permaneció varios días en la ciudad, confirmó un sondeo de Unión, su futuro para nada está cerca de resolverse.

En los últimos días atendió a todos los medios de la ciudad para dar su punto de vista y contar con fueron las negociaciones. En verdad nunca se encaminaron a una renovación, pues el experimentado jugador reclama un dinero adeudado del contrato anterior.

Este vez Matías Fritzler conversó con TyC Sports para contar cómo vive este presente, lejos de la entidad del barrio Centenario.

"Al no ser un jugador de esta provincia, y ver que todo se va demorando, uno tiene que ir pensando en volver a su hogar y escuchar propuestas. Tuve reuniones antes del 30 de junio el cuerpo técnico pidió mi continuidad y nos contactamos con la dirigencia. Debemos resolver aún un pacto pendiente del contrato anterior que viene desde hace bastante tiempo demorado", expresó.

LEER MÁS: Tomás Sandoval: la joya que no juega y suena en todos lados

Para más adelante, agregar: "Mi manifestación con ello fue que tenemos que resolver eso antes de hablar de un nuevo vínculo, y de un tiempo esta parte no volvimos a tener contacto. Cuando uno ve que se va dilatando tanto uno tiene que buscar soluciones y seguir adelante".

fritzler 1.jpg Matías Fritzler escucha ofertas tras desvincularse de Colón.

Durante la pandemia, Fritzler trabajó de manera virtual a la par de sus compañeros, pero desde el primer día del mes en curso salió incluso de los grupos de Whatsapp donde el PF Santella envía las tareas: "Es normal porque no correspondería, no sería serio, lo que no quita que siga teniendo el contacto entrenándome. No tengo entendido que me echaron del club, ero tampoco uno puede arreglar a cualquier costo, cada situación es particular. Yo mostré hasta dónde podía llegar, propuse lo que podía ofrecerle a a dirigencia, pero los compromisos y los contratos pactados dependen de la directiva cumplirlos. Antes de solucionar un tema tan importante como ese sería absurdo hablar de un nuevo vínculo".

LEER MÁS: Marcelo Estigarribia entrena en Paraguay y no pierde la esperanza

Con muchos años de experiencia para sobrellevar este tipo de situaciones, Friztler no dudó en expresar que "vivimos en un fútbol en el que estar atrasado dos o tres meses es estar al día, o porque 10 clubes son peores yo soy muy bueno, porque los demás no cumplen. Todo eso sirve para atrasar y poner al fútbol argentino en una posición que no está buena. Vemos cómo otros lugares van creciendo y acá siguen sucediendo los mismos hechos. A uno como jugador le gustaría que las cosas fueran de otra manera, empezar y terminar bien, lamentablemente a veces no se puede".

Antes de su despedida, el volante dejó bien en claro que "yo vengo firmando año a año nuevos contratos y cada vez que culminan las propuestas están, el año pasado hablé con (Frank) Kudelka, recibí la oferta de Newell's a la par de Colón y me terminé quedando. Hoy es un contrato que culmina y al mismo tiempo que a Colón voy a escuchar cualquier posibilidad que surja.