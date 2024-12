Colón y Jourdan están lejos en los números y se complica su continuidad

Lo más importante: darle relevancia a los valores de las inferiores, algo que no se dio en la última campaña. Esto hizo que no hubiera posibilidades de venta y, atendiendo a que el club no pasa por su mejor momento económico, la meta es potenciar nuevamente el patrimonio.

Una vez que se Pata sea presentado, luego se irá a fondo en busca de los refuerzos y se tratará de asegurar algunas pocas continuidades, como el caso de Federico Jourdan, fue el goleador del Sabalero, con siete, pese a que en la segunda parte bajó considerablemente su rendimiento.

Jourdan, más afuera que adentro en Colón

Más allá de todo esto, la idea sería que siga, aunque en las charlas preliminares, el club se encontró con altas pretensiones para renovar el contrato. Tanto es así que ahora estaría todo muy frío. Ni hablar si se tiene en cuenta que el volante contaría con ofertas, algunas del exterior.

Federico Jourdan.jpeg Está complicada la continuidad de Federico Jourdan en Colón. Prensa Colón

Qué juega en favor de Colón: que al extremo le tira la camiseta. Es hincha y eso podría inclinar la balanza, pero como están dadas las cosas, está más afuera que adentro pensando en el proyecto que viene.