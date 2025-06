Colón y la confirmación de que siempre se puede estar peor

Colón volvió a perder y quedó más lejos del Reducido. Un equipo que no reacciona y una campaña que no es de descenso por lo que hacen otros.

Colón atraviesa un momento deportivo oscuro. Cada fecha parece ser una oportunidad para reaccionar, pero el equipo se las arregla para hundirse un poco más. Esta vez, la derrota por 1-0 ante Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por la fecha 19 de la Primera Nacional, fue una nueva muestra de que la crisis no tiene fondo. Sí, siempre se puede estar peor.

El Sabalero comenzó la fecha a cinco puntos del Reducido, aún con algo de ilusión matemática. Pero la caída ante un rival directo —que lo alcanzó en puntos— lo dejó ahora a ocho unidades del último clasificado al mini torneo por el segundo ascenso. Encima, con su tercera derrota consecutiva (antes perdió con Deportivo Morón y Temperley), ya no hay argumentos que sostengan la esperanza más allá de lo numérico.

El ciclo Yllana no levanta

Ni siquiera el cambio de entrenador funcionó como revulsivo. Andrés Yllana asumió con la expectativa de enderezar el rumbo, pero hoy su gestión transita la misma inercia que la de sus antecesores.

Colón.jpg

Intentó variantes, probó nombres, tácticas y esquemas. Entre el partido con Morón y el de Temperley, metió seis cambios, buscando respuestas en un plantel que parece perdido. Incluso los dos refuerzos disponibles, Gonzalo Soto y Facundo Castro, son titulares, aunque sin mayor impacto. Nada alcanza.

El Reducido se aleja, el piso sigue bajo

Lo que era un objetivo claro al comienzo de la temporada —clasificar como mínimo al Reducido— empieza a convertirse en un deseo lejano. Además de estar a ocho puntos del octavo (Estudiantes de Buenos Aires), Colón tiene ahora a cinco equipos por delante en la pelea: Nueva Chicago, Mitre (próximo rival), San Telmo, Agropecuario y Defensores de Belgrano.

En el otro extremo, la punta le queda a 16 puntos de distancia (Gimnasia de Jujuy, líder con 37), una diferencia abismal para un equipo que, en los papeles, debía ser protagonista.

Y si el hincha se consuela pensando en la permanencia, vale aclarar: Colón solo no está más comprometido porque hay peores campañas. Por debajo suyo en la tabla están:

Central Norte (le lleva 2 puntos),

Almirante Brown (le lleva 5),

CADU (le lleva 12),

Talleres de Remedios de Escalada (le lleva 14).

Una diferencia que, si bien parece cómoda, también lo era la del Reducido hace unas semanas.

¿Hay salida?

La gran pregunta es si Colón puede revertir este presente. Todavía falta casi una rueda entera, lo que ofrece tiempo, pero no certezas. El equipo no da señales de evolución y cada fecha agrava la sensación de que no hay plan ni reacción.

Colón parece ir perdiendo el rumbo, la identidad y hasta los objetivos, y con eso, se agiganta la idea de que "siempre se puede estar peor". Porque cada vez que parece tocar fondo, el Sabalero sigue cayendo un poco más.

La alarma ya no es solo deportiva. El club arrastra una inercia peligrosa que podría tener consecuencias más profundas si no cambia el panorama pronto. Y en ese contexto, el partido ante Mitre en Santiago del Estero, la próxima fecha, puede ser un nuevo punto de quiebre. Aunque, viendo la tendencia, lo que más teme el hincha es que vuelva a confirmar lo que ya se está volviendo costumbre: sí, siempre se puede estar peor.