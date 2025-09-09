Uno Santa Fe | Colón | Colón

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Ante Estudiantes (RC), Colón edificó una nueva derrota en la Primera Nacional, donde ratificó que no reacciona ante la adversidad. No dio vuelta ningún partido

9 de septiembre 2025 · 14:36hs
El partido ante Estudiantes (RC) fue otro calco de una secuencia repetida. Un rival golpea primero, Colón tambalea y se cae. No hay reacción, no hay respuestas ni rebeldía. El 1-0 en Santa Fe por la fecha 30 de la Primera Nacional mostró lo mismo: mandíbula de cristal, que con el primer golpe se va a la lona.

No se levanta. Suena duro, pero es la realidad. Los partidos duran lo que tarda el rival en abrir el marcador. A partir de ahí, todo lo que sigue es un trámite en cámara lenta hacia otra derrota. Le pasó ante Estudiantes (RC), como otras tantas veces en este 2025 que duele: cada vez que el Sabalero empezó perdiendo, terminó perdiendo.

Colón, cada vez que empezó abajo terminó perdiendo

La única excepción —porque toda regla tiene una— fue aquel empate 1-1 en Mendoza frente a Gimnasia, hace ya demasiadas fechas. Después, todo fue lo mismo: ventaja rival, desconcierto, intentos tibios, caras largas y silbidos de fondo. En este contexto, el dato que asusta es que Colón no pudo revertir ni un solo resultado en todo el torneo.

Colón no di vuelta ningún partido en el año.

Más preocupante aún es la sensación: el equipo no parece registrar lo que está en juego. Lejos de mostrar carácter o una reacción anímica, el plantel parece entregado. El golpe anímico de cada gol rival se transforma en un peso imposible de remontar. El banco no encuentra respuestas y en la cancha tampoco aparecen líderes.

El equipo de Medrán atraviesa una campaña terrorífica, salvada parcialmente por una casualidad geográfica: está en el Grupo B, donde los números le dan algo de oxígeno. Porque si jugara en la Zona A, los puntos que tiene hoy lo dejarían directamente en descenso.

La próxima final será ante Talleres de Remedios de Escalada. Pero más allá del rival o del escenario, la pregunta de fondo es otra: ¿cómo competir si no se puede resistir ni un golpe?

Colón Estudiantes (RC) Primera Nacional
