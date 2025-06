Colón y un mercado de pases que claramente fue de mayor a menor

La dirigencia de Colón se movió rápido en el arranque del mercado de pases, sin embargo con el correr de los días no cumplieron con el objetivo

Un mercado de pases que arrancó bien y no terminó de la mejor forma

Y esa búsqueda resultó provechosa en el arranque, dado que la dirigencia cerró rápidamente a dos jugadores que Yllana había pedido como los casos de Gonzalo Soto y Facundo Castro.

Pero además, había logrado concretar la llegada de Cristian García, otra prioridad para el entrenador. De esta manera, Colón conseguía rápidamente tres refuerzos, trayendo dos jugadores del exterior como los casos de Castro y García.

Sin embargo, todo lo bueno que habían conseguido los dirigentes comenzó a desmoronarse a partir de la imposibilidad de habilitar a García, quien viajó con el plantel a Buenos Aires pero no pudo jugar ante Temperley.

El finiquito laboral llegó a Colón el pasado miércoles 11 y las transferencias internacionales cerraron un día antes, es decir, el 10 de junio. Y en consecuencia, habrá que esperar al 1 de julio para que sea habilitado.

De esta forma, el mediocampista no estará ante Nueva Chicago y Mitre de Santiago del Estero. Por lo cual, recién podrá jugar frente a Chaco For Ever, cotejo que se disputará el domingo 6 de julio.

Lo que sin dudas es una complicación para el cuerpo técnico dado que ya no podrá contar con Alan Forneris, quien fue transferido a Racing.

Y al problema mencionado se suma que finalmente Colón no logró acordar el arribo de un cuarto refuerzo. Se buscaron varias alternativas que se fueron cayendo como las de Alan Sosa, Valentín Larralde y Mariano Santiago.

Mientras que horas antes del cierre del mercado de pases, Colón tenía abrochada la incorporación de Santiago Luján, pero al parecer a último momento, el volante no logró desvincularse de Mitre de Santiago del Estero.

En consecuencia, de los cuatro refuerzos que pidió Yllana, tiene dos, es decir la mitad, dado que habrá que esperar dos partidos más para que García pueda jugar.