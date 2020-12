Colón y un partido en el que no tiene margen de error

Pero además, el Sabalero buscará cortar una racha negativa, de dos derrotas consecutivas en el Brigadier López en donde le convirtieron cuatro goles. Hasta aquí Colón mostró una mayor eficacia fuera de Santa Fe y por ello tendrá el desafío de romper esta tendencia.

Y enfrente estará un equipo que viene de ganarle de manera agónica a Gimnasia por 2-1, pero que en la 1ª fecha superó como visitante ante Atlético Tucumán por 2-0. Pero además el Taladro es el único equipo que superó a River cuando lo venció como visitante 3-1. El único partido que perdió fue el segundo cotejo ante River 2-0.

En relación al equipo que pondrá en cancha Eduardo Domínguez, por ahora no existieron indiciones ya que no hubo práctica de fútbol. No obstante y en función del rendimiento ante San Lorenzo, cuanto mucho se presume que haya una sola variantes.

El DT podría sacrificar a Yeiler Góez que fue la figura de Colón ante San Lorenzo para que ingrese Wilson Morelo de buen rendimiento ante el Ciclón con golazao incluido. Se aguarda la recuperación de Emanuel Olivera y Federico Lértora quienes entrenaron de manera diferenciada por distintas molestias, aunque ambos serían de la partida.

Así las cosas, la probable formación de Colón para recibir este lunes a Banfield desde las 21.30 estaría integrada por: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Alex Vigo, Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Gonzalo Escobar; Wilson Morelo y Luis Rodríguez.