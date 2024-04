Colón y un triunfo que se basó más en lo mental que en lo futbolístico

Cuando no se puede lucir en el juego, se deben mostrar otras virtudes. Y eso es lo que hizo Colón ante Nueva Chicago, dado que el Sabalero dio una muestra de carácter y personalidad para revertir el resultado.

El equipo dirigido por Iván Delfino lejos estuvo de brillar o de jugar como lo hizo en otros partidos, pero la diferencia fue que por primera vez logró dar vuelta el marcador y eso no es poco, porque además lo hizo ante un duro adversario.

Cuánto hacía que Colón no daba vuelta un resultado

El contexto resultaba complicado para el Rojinegro y es que a los 3' del segundo tiempo perdía, con al agravante de que en la fecha anterior había dejado el invicto en Mendoza jugando mal.

Colón dio una muestra de carácter y personalidad

Por lo cual, era el segundo partido consecutivo en el que Colón se encontraba abajo en el marcador. Y en este caso, debiendo absorber la impaciencia de la gente, que ya se hacía sentir.

Pero la realidad indica que el Sabalero reaccionó rápidamente y cuando llegó al empate, la sensación era que lo terminaría ganando como ocurrió. Por allí sin tanto fútbol, pero con mucho coraje y determinación.

Y Nueva Chicago que apenas había recibido dos goles en nueve partidos, debió soportar dos en 18'. Evidenciando que Colón cuando se decide a atacar es un equipo con mano de nocaut.

Fue sin dudas que un triunfo vital y necesario para despejar cualquier duda que pudo generar la derrota ante Gimnasia de Mendoza. De allí el festejo final, porque se trató de una batalla futbolística y mental.

Los desafíos que se le plantean al Sabalero

El entrenador rojinegro acertó con los cambios y los que ingresaron fueron muy importantes (Braian Guille, Christian Bernardi y Nicolás Delgadillo) para dar vuelta la historia y quedarse con tres puntos muy importantes.

Está claro que a Colón los rivales lo estudian y buscan neutralizarlo. No es sencillo jugar con la chapa de gran candidato y los adversarios dan un plus, por todo ello, es que el Rojinegro no puede darse el lujo de bajar su intensidad.

Cuando lo hizo, sufrió zozobras y por ello ante Nueva Chicago supo reaccionar en el momento preciso. Colón está arriba y el DT cuenta con un gran plantel, pero tendrá que seguir trabajando y buscando variantes para revertir ciertas adversidades.

Frente a Nueva Chicago superó una prueba de fuego, pero está claro que vendrán otras, en una competición pareja y enigmática. Lo bueno es que Colón cuenta con materia prima y eso es fundamental para continuar evolucionando.