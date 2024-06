Colón ya conoce el día y la hora del partido ante CADU por la 20ª fecha

La Primera Nacional tiene un receso de dos semanas, donde los equipos tienen un corto margen para reforzar sus planteles. El descanso tampoco es tanto, por lo que no habrá lugar para una pretemporada. Es así como en Colón , por ejemplo, habrá solo tres días libres para luego pensar en CADU .

Dicho sea de paso, se venía ya manejando el posible día del partido de la 20ª fecha de la zona B en Zárate, pero en las últimas horas se conoció el bosquejo oficial: se jugará el domingo 23 de junio, a las 15.10 y televisado por TyC Sports.

Colón ya tiene todo claro para visitar a CADU

Será el primer escollo del Sabalero en la segunda parte de la Primera Nacional. Fue victoria en el debut 2-1 en el Brigadier López con tantos de Ignacio Lago y Axel Rodríguez, de penal. Un rival que alterna buenas con malas y que está debajo de la mita de tabla.

No obstante, suele sacar un plus cuando juega de local, por lo que será un rival de temer para el Sabalero, que dicho sea de paso no se sintió cómodo de visitante en la recta final, sumando dos derrotas (Defensores de Belgrano y San Telmo) y una igualdad (Deportivo Madryn).

Así se jugará la 20ª fecha de la Primera Nacional