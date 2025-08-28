Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

No sería descabellado que el DT de Colón Ezequiel Medrán repita la formación para visitar el lunes a Defensores de Belgrano

El r endimiento del equipo lo dejó muy conforme al entrenador de Colón Ezequiel Medrán. Por ello, no es descabellado pensar en que el Sabalero repita la formación para visitar el próximo lunes a Defensores de Belgrano.

Y es que si bien está en condiciones de retornar Zahir Yunis luego de cumplir con la fecha de suspensión, la realidad indica que Nicolás Talpone y Oscar Garrido cumplieron.

Por lo cual, no sería extraño que Medrán ratifica a la dupla de volantes centrales, buscando darle rodaje para comenzar a afianzar una idea de juego.

En el bloque defensivo está claro que no habría ningún retoque, por lo cual la única duda que se puede instalar tiene que ver con la inclusión o no de Luis Rodríguez.

LEER MÁS: Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Con una semana más de recuperación, el Pulga ya está en plenitud física luego de la lesión muscular que sufrió. Pero en función del sistema de juego que busca implementar Medrán, es factible que José Barreto siga como titular.

Y más si se tiene en cuenta que Colón jugará en condición de visitante. En consecuencia, habrá que esperar si el DT ratifica los mismos 11 o analiza una variante.

Si finalmente se inclina por la misma formación será la segunda vez que ocurre en el campeonato. La anterior fue entre la 3ª fecha y la 4ª con Ariel Pereyra como DT, cuando Colón le ganó a Mitre 1-0 y a Chaco For Ever 2-1.