Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

Cristiano Ronaldo llegó a los 957 goles, marcando en el empate de su equipo Al Nassr ante Al-Ettifaq

A pesar de que 2025 está a punto de culminar, las principales ligas del mundo aún continúan con la acción, y este martes fue el turno de la Saudi Pro League, que tuvo como principal atracción el empate 2-2 entre Al Nassr y Al-Ettifaq. Sacando de lado la igualdad, el que se llevó todas las miradas de las cámaras fue Cristiano Ronaldo, que anotó un curioso tanto y se acercó al tan ansiado récord de los 1000 goles.

Todo se dio cuando el marcador mostraba 1-1 y el reloj marcaba los 66 minutos del segundo tiempo, momento en el que el equipo del ex Real Madrid fue al ataque para intentar llevarse la ventaja.

Luego de una carambola en el área rival, la pelota le cayó a su compatriota João Félix, quien paró el balón y remató colocado, sin saber que el Bicho se iba a meter en su camino.

De manera totalmente inesperada, el balón impactó en el portugués de 40 años e hizo el gol ¡con la espalda! Sin lugar a dudas, una zona muy poco común.

Con este tanto, el legendario futbolista dio un paso más en su sueño de llegar a los mil goles: acumula 957 tantos a lo largo de toda su carrera, muy cerca de cumplir con el récord.

El portugués apunta a convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar oficialmente esta cifra. En la tabla histórica, su inmediato perseguidor es el argentino Lionel Messi, quien acumula 896 conquistas, lo que refuerza la dimensión de la marca que Cristiano persigue.