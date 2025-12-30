Uno Santa Fe | Ovación | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

Cristiano Ronaldo llegó a los 957 goles, marcando en el empate de su equipo Al Nassr ante Al-Ettifaq

30 de diciembre 2025 · 21:35hs
Cristiano Ronaldo llegó a los 957 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo llegó a los 957 goles en su carrera.

A pesar de que 2025 está a punto de culminar, las principales ligas del mundo aún continúan con la acción, y este martes fue el turno de la Saudi Pro League, que tuvo como principal atracción el empate 2-2 entre Al Nassr y Al-Ettifaq. Sacando de lado la igualdad, el que se llevó todas las miradas de las cámaras fue Cristiano Ronaldo, que anotó un curioso tanto y se acercó al tan ansiado récord de los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo llegó a los 957 goles

Todo se dio cuando el marcador mostraba 1-1 y el reloj marcaba los 66 minutos del segundo tiempo, momento en el que el equipo del ex Real Madrid fue al ataque para intentar llevarse la ventaja.

Luego de una carambola en el área rival, la pelota le cayó a su compatriota João Félix, quien paró el balón y remató colocado, sin saber que el Bicho se iba a meter en su camino.

De manera totalmente inesperada, el balón impactó en el portugués de 40 años e hizo el gol ¡con la espalda! Sin lugar a dudas, una zona muy poco común.

Embed - Ronaldo Magic! Al Ettifaq vs Al Nassr 2-2 | Saudi League Highlights

Con este tanto, el legendario futbolista dio un paso más en su sueño de llegar a los mil goles: acumula 957 tantos a lo largo de toda su carrera, muy cerca de cumplir con el récord.

El portugués apunta a convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar oficialmente esta cifra. En la tabla histórica, su inmediato perseguidor es el argentino Lionel Messi, quien acumula 896 conquistas, lo que refuerza la dimensión de la marca que Cristiano persigue.

Cristiano Ronaldo año goles
Noticias relacionadas
enzo fernandez brillo en stamford bridge con un gol de coleccion

Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

¿regreso? gallardo evalua sumar a barovero en river

¿Regreso? Gallardo evalúa sumar a Barovero en River

atento colon: madryn sumo a un jugador internacional con pasado importante en primera

Atento Colón: Madryn sumó a un jugador internacional con pasado importante en Primera

fifa y dubai se uniran para una nueva ceremonia anual en 2026

FIFA y Dubái se unirán para una nueva ceremonia anual en 2026

Lo último

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Último Momento
Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

Cristiano Ronaldo cerró el año con un gol de espalda y sigue a paso firme rumbo a los 1000

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Caso Jeremías Monzón: la familia del joven asesinado se reunió con Cococcioni y pidió protección ante el temor a represalias

Caso Jeremías Monzón: la familia del joven asesinado se reunió con Cococcioni y pidió protección ante el temor a represalias

Inundaciones en Corrientes: cuál será el impacto en la cuenca del río Paraná en Santa Fe a corto plazo

Inundaciones en Corrientes: cuál será el impacto en la cuenca del río Paraná en Santa Fe a corto plazo

Ovación
Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

Colón tiene definido el día y el horario en el que debutará ante Deportivo Madryn

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

¿Peligra la llegada de Tomás Fernández a Colón en pleno armado del plantel?

Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

Unión tiene en el radar al delantero Lucas Bezossi

Unión tiene en el radar al delantero Lucas Bezossi

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe