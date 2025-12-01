Colón: cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones

Del voto castigo en 2023 a una contundente victoria este domingo con José Alonso como candidato. Cómo se explica la victoria del Vignattismo.

Las elecciones en Colón dejaron un mensaje claro: el socio priorizó lo deportivo por sobre cualquier otro aspecto. La victoria de José Alonso al frente de Tradición Sabalera no solo ratifica la vigencia del Vignattismo, sino que también expone el desencanto generado por la administración de Víctor Godano, que asumió impulsada por el voto castigo del descenso de 2023, pero terminó dejando al club en una situación aún más delicada.

En los comicios de diciembre de 2023, la lista oficialista encabezada por Gustavo Ingaramo, representando al Vignattismo, había quedado cuarta con apenas 205 votos, lejos de los 3.281 sufragios que obtuvo Víctor Godano (casi el 50%). Luego lo siguieron Ricardo Luciani (1.465), Ricardo Magdalena (1.001), Gustavo Abraham (425) e Ingaramo (205), mientras que Clemente Valdez completó la nómina con 177.

En aquella elección ni José Alonso ni José Vignatti participaron de forma activa: ambos habían quedado al margen de la vida política del club. Sin embargo, en esta ocasión reaparecieron con fuerza, con Vignatti como Síndico y Alonso encabezando la lista, logrando un contundente respaldo.

El efecto rebote tras una gestión sin rumbo

El fracaso de la gestión Godano durante 2024 y 2025 terminó siendo, paradójicamente, la mejor campaña para Tradición Sabalera. Después de dos temporadas muy flojas en la Primera Nacional —eliminación temprana en 2024 tras empatar con All Boys 1-1 por no tener ventaja deportiva, y permanencia ajustada en 2025— el socio revalorizó los momentos de gloria vividos bajo la conducción del Vignattismo.

El hincha recordó los logros que marcaron la historia sabalera: ascenso de 1995, subcampeonatos, participaciones internacionales, final de la Copa Sudamericana 2019 y título en la Copa de la Liga 2021.

A pesar de las fuertes críticas por la última etapa de Vignatti —con serios problemas económicos, juicios acumulados, falta de transparencia y declaraciones controversiales como aquella sobre el supuesto ingreso desde Inter Miami por Facundo Farías, cuando el dinero ya había sido cobrado y gastado— el peso de los éxitos deportivos terminó inclinando la balanza.

Incluso los dirigentes que acompañaron a Godano aseguraron que "en las cuentas bancarias había centavos" al asumir, lo que amplificó aún más el debate sobre la responsabilidad dirigencial.

Una elección que dejó mensajes políticos

Más allá del triunfo, el resultado deja lecturas claras:

-El socio no se identificó mayoritariamente con Alonso, sino con lo que representa: una esperanza deportiva basada en antecedentes.

-Luciani hizo una buena elección, aunque no le alcanzó.

-Magdalena y Abraham volvieron a decepcionar en las urnas.

-Carlos Trod participó principalmente buscando legitimidad política.

Queda expuesto que la única forma de vencer al Vignattismo sería con una unidad entre otras corrientes, algo difícil por diferencias internas, pero que electoralmente parece ser la única vía.

Un liderazgo que mezcla pasado y renovación

Alonso asumirá con el respaldo simbólico de Vignatti, pero también con el compromiso de aportar “sangre nueva”. Su desafío será combinar experiencia y reconstrucción, con un objetivo que no admite dudas: regresar a Colón a la Primera División.

El socio sabalero, esta vez, votó con la memoria deportiva. El resto quedará a prueba desde el primer día de gestión.