¿Cómo está la novela de Brian Fernández a Colón?

Los días pasan y la definición no llega, en el mundo Colón todos aguardan la respuesta de Brian Fernández que aún no llega. José Vignatti se reunió con Cristian Bragarnik quien es el representante del delantero y allí llegaron a un acuerdo.

Con el pase en su poder es mucho más fácil negociar y por ese motivo Bragarnik acordó todo con el presidente sabalero para que Fernández se convierta en refuerzo. Desde un primer momento Diego Osella dio el ok y manifestó su intención de sumarlo.

A eso hay que agregarle que el propio jugador en cada publicación a través de las redes sociales daba cuenta de sus ganas de llegar al club del cual es hincha. Se especuló con que el lunes 30 habría un cónclave entre Vignatti y Fernández para sellar el acuerdo.

Pero eso no sucedió, el jugador está en Santa Fe pero el encuentro no se produjo y por estas horas la dirigencia no quiere seguir prolongando la situación y pretende darle un corte definitivo.

La realidad indica que el futbolista quiere venir a Colón, pero la principal traba radica en que su familia no quiere que esté en Santa Fe. Consideran que lo más apropiado para su futuro es que siga jugando en el exterior.

Piensan que su permanencia en la ciudad podría conspirar para su desarrollo profesional y es por eso que aún no existió el sí por parte de Fernández. En su momento el propio Bragarnik le había dicho lo mismo a Vignatti, pero luego modificó su postura y decidió que el jugador pueda incorporarse al plantel rojinegro.

En consecuencia, en estos momentos la principal traba radica en la férrea decisión de la familia de que Brian no juegue en Colón. No obstante, eso no significa que esté descartado ni mucho menos, pero por ahora hay un freno en la negociación.