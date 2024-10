Con Colón como juez y parte, así se define la Zona B de la Primera Nacional

LEER MÁS: Semejanzas y diferencias entre el primer y último Colón del 2024

Serán cuatro los partidos que habrá que seguir para conocer al ganador que quedará a un encuentro de lograr ascenso y se medirá con el Ciruja, porque Deportivo Madryn, Nueva Chicago, Aldosivi, San Telmo y Gimnasia de Mendoza tienen chances.

Colón vs. Deportivo Madryn | Sábado a las 15.05

vs. | Sábado a las 15.05 Aldosivi vs. San Telmo | Sábado a las 15.05

vs. | Sábado a las 15.05 Gimnasia de Mendoza vs. Almagro | Sábado a las 15.05

vs. | Sábado a las 15.05 Nueva Chicago vs. Brown de Adrogué | Sábado a las 15.05

Más allá de que todos cuentan con posibilidades, el conjunto de la Patagonia y el Torito son los que poseen más variables para lograr el objetivo por cómo están ubicados en la tabla de posiciones:

Deportivo Madryn : 63 puntos (+15)

: 63 puntos (+15) Nueva Chicago : 63 puntos (+14)

: 63 puntos (+14) San Telmo : 62 puntos (+26)

: 62 puntos (+26) Aldosivi : 61 puntos (+15)

: 61 puntos (+15) Gimnasia de Mendoza: 60 puntos (+9)

Qué necesita cada equipo para ganar la zona B de la Primera Nacional

El equipo dirigido por Leandro Gracián depende de sí mismo porque si le gana por una buena cantidad de tantos se afianzará en el primer lugar. Colón está en zona de reducido y con un empate se asegurará no depender de otros resultados. Cabe remarcar que en la última fecha Madryn le ganó 5-1 a Almirante Brown, histórico rival del Torito, y lo superó en diferencia de goles.

Por su parte, Nueva Chicago necesita ganar por muchos goles y que Madryn no lo haga. Pero también podría ascender empatando, si Madryn pierde y San Telmo iguala. El rival del elenco de Mataderos no se lo hará fácil ya que se juega todo por no descender a la Primera B, ya que está último, con los mismos puntos que Rafaela.

El encuentro más atractivo de la jornada será entre San Telmo y Aldosivi porque los dos se disputan su oportunidad, aunque el Candombero, que tiene tres unidades menos porque le descontaron puntos por incidentes en la fecha 19, está mejor ubicado en la tabla. Más allá de ganar, ambos dependen de que Nueva Chicago y Madryn no sumen de a tres.

Por último, Gimnasia de Mendoza es el que más rezagado quedó en la pelea después del último empate ante Brown de Adrogué. Lo máximo que puede conseguir es ganar y alcanzar la línea de Chicago y el equipo del Sur, pero además tendrá que golear ya que tiene +9 de diferencia de gol, mientras que los punteros suman +15 y +14, respectivamente.

