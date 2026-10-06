Colón despidió con dolor al extesorero Omar Bonacci

Colón expresó su pesar por el fallecimiento de Omar Bonacci, socio y extesorero, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales

Colón expresó su pesar por el fallecimiento de Omar Bonacci , socio y ex tesorero, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. La entidad compartió sentidas palabras para despedirlo y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

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El mensaje de Colón

“Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento del socio Omar Bonacci y ex tesorero de nuestra institución. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, expresó el club en su comunicado.

Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento del socio Omar Bonacci y ex tesorero de nuestra institución.



Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/VuQnmKBfXr — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 6, 2026

La muerte de Bonacci, de 71 años, se produjo este lunes, luego de una riña ocurrida en Santo Tomé. El hecho es materia de investigación judicial y, en el marco de la causa, hay una persona aprehendida.

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De esta manera, Colón manifestó públicamente sus condolencias por la pérdida de quien formó parte de la vida institucional del club, en una jornada marcada por la conmoción ante las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.