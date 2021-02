"Con Pulga Rodríguez quisimos evitar un conflicto con Colón"

"Recibí una llamada de (Horacio) Darrás, que quería ver la manera de que Pulga siga en Colón. Hicimos una reunión el viernes con él, (Patricio) Fleming y (José) Alonso. Una conversación muy amena, donde aclaramos los puntos de vista y ellos transmitieron las ganas de que siga. La idea de Pulga Rodríguez era dejar el club, porque entendió que dio todo lo que podía y lo hizo público. Quería hacerlo de buena manera. Cuando pasan estas cosas, los dirigentes te abren las puertas rápidamente o no. Fue así como nos trasmitieron el afán de que siga. Ese deseo del club fue importante. Pulga en junio quedará con el pase en su poder y ahí verá qué hacer. Colón siempre tuvo la prioridad", apuntó Roberto San Juan en diálogo con LT9.

Luego, marcó el punto de inflexión en la decisión, donde el club se puso firme en defender sus derechos: "Teníamos muchas propuestas, pero nos llaman a nosotros los representantes. De muchos clubes de Argentina y el exterior, pero queríamos solucionar el tema con Colón. Pulga demostró que quería alejarse, porque consideraba que se iba por la puerta grande y era el momento justo. Pero cambió la historia y la aceptamos de buena manera".

"No quisimos entrar en un conflicto; era lo que iba a pasar si salíamos, porque los dirigentes no nos dejaban. Querían que terminemos el contrato. Entendimos la postura, porque los conflictos no sirven. Pulga Rodríguez quería estar tranquilo dentro y fuera de Colón, y por eso primó la cordura. El camino es que él siga haciendo goles y representando con compromiso la camiseta del club", expuso.

Eso sí, el representante del delantero dejó que claro que "no se habló de ninguna extensión. El día que termine su contrato, evaluaremos todo, porque puede pasar, pero recién se verá en junio".

"Soy una persona frontal y honesta, mucho más por el respeto y cariño que le tengo y Colón, pese a las diferencias e idas y vueltas con el presidente (José Vignatti). Entonces, apostamos al diálogo y todo salió bien. Mi charla con los otros dirigentes es excelente, por más que con el presidente no sea igual. Todo fue hablado y se llegó a un acuerdo. Pulga creyó que había dejado todo en el club y nada más. Se vieron mejor las cosas y defenderá los colores hasta junio", resaltó Roberto San Juan, revelando las distancias que tiene con el máximo titular de la institución.

En el final, Roberto San Juan apuntó: "Tuvimos una charla muy profunda con Pulga. Ambos consideramos que era el momento ideal para salir. Cuando querés algo, siempre buscás el instante propicio. Colón será inolvidable para Pulga, estará siempre en su corazón, pero pensaba que había dado todo y por eso lo hizo público. Ahora se llegó a un acuerdo y dejará todo hasta el último momento. La gente de Colón tiene que disfrutarlo".