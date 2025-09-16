Cónclave en Colón: oficialismo y oposición frente a la encrucijada

Este martes la CD de Colón convocó a la oposición para intentar apaciguar los ánimos de cara al partido ante Morón, y evitar posibles incidentes que puedan acarrerar sanciones en AFA.

El presente institucional y deportivo de Colón atraviesa horas decisivas. Este martes, a las 18, se desarrollará un cónclave entre la Comisión Directiva, encabezada por el presidente Víctor Godano, y referentes de la oposición. El lugar del encuentro aún no fue confirmado, aunque hay muchas chances de que se desarrolle en el Predio 4 de Junio.

La reunión contará con la presencia de los mismos opositores que participaron en la última mesa de diálogo donde se resolvieron las fechas de elecciones y entrega de mandato: Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Clemente Valdez. En cambio, no estará representado el sector vinculado al vignattismo.

A diferencia de lo que se especulaba en las últimas horas, en la mesa no habrá planteo de adelantamiento de elecciones ni de renuncia de la actual Comisión. Lo que se buscará es un entendimiento que permita un acompañamiento en la etapa final de gestión, con el objetivo de que lo deportivo se resuelva sin sobresaltos y Colón pueda asegurar su continuidad en la Primera Nacional. Incluso, desde una de las agrupaciones opositoras se propondrá la conformación de un Comité de Crisis para afrontar este tramo final con mayor previsibilidad.

Godano.jpg UNO Santa Fe

El encuentro se da en un contexto delicado, luego de un lunes cargado de tensión. Durante la mañana, una protesta en el Predio 4 de Junio terminó con incidentes, represión policial y la lesión de Kevin Colli, alcanzado por una piedra en la cabeza. Más tarde, otro grupo de socios se concentró en la sede del club, donde exigieron respuestas y mantuvieron un diálogo directo con algunos dirigentes.

Las advertencias de Seguridad

A esto se suman las advertencias de las autoridades de Seguridad respecto al partido del domingo ante Deportivo Morón. Pese a los incidentes, se confirmó que el duelo se disputará con público en el Brigadier López, aunque se lanzó un mensaje contundente: “Lo peor que le puede pasar a Colón es que le saquen puntos”.

El antecedente reciente frente a Mitre de Santiago del Estero, cuando el partido se suspendió por la agresión de hinchas a jugadores, encendió todas las alarmas. Es que un descuento de puntos podría ser muy perjudicial para el objetivo de Colón de mantenerse en la categoría.

En este escenario, la dirigencia necesita calma institucional y paz en las tribunas. El cónclave de esta tarde será determinante para definir si oficialismo y oposición pueden coincidir, al menos, en un acuerdo de transición que le permita a Colón enfocarse en lo deportivo y no hipotecar más su futuro inmediato.