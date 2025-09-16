Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cónclave en Colón: oficialismo y oposición frente a la encrucijada

Este martes la CD de Colón convocó a la oposición para intentar apaciguar los ánimos de cara al partido ante Morón, y evitar posibles incidentes que puedan acarrerar sanciones en AFA.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 08:23hs
Cónclave en Colón: oficialismo y oposición frente a la encrucijada

El presente institucional y deportivo de Colón atraviesa horas decisivas. Este martes, a las 18, se desarrollará un cónclave entre la Comisión Directiva, encabezada por el presidente Víctor Godano, y referentes de la oposición. El lugar del encuentro aún no fue confirmado, aunque hay muchas chances de que se desarrolle en el Predio 4 de Junio.

Los asistentes y el objetivo de la CD de Colón

La reunión contará con la presencia de los mismos opositores que participaron en la última mesa de diálogo donde se resolvieron las fechas de elecciones y entrega de mandato: Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Clemente Valdez. En cambio, no estará representado el sector vinculado al vignattismo.

LEER MÁS: ¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

A diferencia de lo que se especulaba en las últimas horas, en la mesa no habrá planteo de adelantamiento de elecciones ni de renuncia de la actual Comisión. Lo que se buscará es un entendimiento que permita un acompañamiento en la etapa final de gestión, con el objetivo de que lo deportivo se resuelva sin sobresaltos y Colón pueda asegurar su continuidad en la Primera Nacional. Incluso, desde una de las agrupaciones opositoras se propondrá la conformación de un Comité de Crisis para afrontar este tramo final con mayor previsibilidad.

Godano.jpg

El encuentro se da en un contexto delicado, luego de un lunes cargado de tensión. Durante la mañana, una protesta en el Predio 4 de Junio terminó con incidentes, represión policial y la lesión de Kevin Colli, alcanzado por una piedra en la cabeza. Más tarde, otro grupo de socios se concentró en la sede del club, donde exigieron respuestas y mantuvieron un diálogo directo con algunos dirigentes.

Las advertencias de Seguridad

A esto se suman las advertencias de las autoridades de Seguridad respecto al partido del domingo ante Deportivo Morón. Pese a los incidentes, se confirmó que el duelo se disputará con público en el Brigadier López, aunque se lanzó un mensaje contundente: “Lo peor que le puede pasar a Colón es que le saquen puntos”.

LEER MÁS: Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

El antecedente reciente frente a Mitre de Santiago del Estero, cuando el partido se suspendió por la agresión de hinchas a jugadores, encendió todas las alarmas. Es que un descuento de puntos podría ser muy perjudicial para el objetivo de Colón de mantenerse en la categoría.

En este escenario, la dirigencia necesita calma institucional y paz en las tribunas. El cónclave de esta tarde será determinante para definir si oficialismo y oposición pueden coincidir, al menos, en un acuerdo de transición que le permita a Colón enfocarse en lo deportivo y no hipotecar más su futuro inmediato.

Colón Morón Godano
Noticias relacionadas
colon pone manos a la obra tras otro denigrante tropezon

Colón pone manos a la obra tras otro denigrante tropezón

El plantel de Colón consumó otro papelón futbolístico al perder con Talleres de Remedios de Escalada.

Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

colon, de papelon en papelon: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

ocho fechas, un solo grito: el dramatico presente de colon

Ocho fechas, un solo grito: el dramático presente de Colón

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit