Toto Iñiguez, el hincha de Colón que se llevó el premio The Best entregado por FIFA recibió también las felicitaciones de Conmebol. Entrá y fijate

La Conmebol felicitó en sus redes a Toto Iñiguez, el hincha de Colón que se llevó el premio The Best.

En la gala de los premios The Best, el santafesino se lució con un mensaje conmovedor, no solamente agradeciendo a los fanáticos del club de sus amores, sino también a los amigos e hinchas de Unión que lo votaron y permitieron obtener este importante galardón.