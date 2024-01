Rodríguez: "Esta vez se dio y estoy feliz de estar en Colón"

El bahiense charló con radio Sol Play 91.5 y recordó en el inicio su debut en Olimpo, de la mano de Diego Osella, al apuntar que "fue un debut hermoso, no se dio el resultado, entré bastante tiempo y le estoy agradecido a Diego. Era el goleador de la Reserva de Olimpo, estuve poco tiempo, rápidamente me subieron a Primera y en poco tiempo me hicieron debutar".

Más adelante admitió que "pasé por All Boys, tuve un gran año, en Patronato me fui bien, hoy estoy feliz de estar acá en Colón. Es una alegría inmensa, estuve por venir hace seis meses, no se dio, no lo dudé ni un segundo ahora, estoy muy contento y poniéndome a la par de mis compañeros para llegar de la mejor manera al inicio del torneo".

Rodríguez, a propósito de esa posibilidad trunca de llegar a mediados de 2023, recordó que "teníamos todo arreglado, después hubo un cruce de papeles con Instituto, no se dio, estaba muy ilusionado con venir, ahora no lo dudé por lo que es Colón".

Al momento de hablar del ascenso, soslayó que "es un campeonato largo, el que más regular sea es el que más lejos llega, trataremos hacernos fuertes de local que eso es clave".

Cuando habló de sus cualidades dijo que "soy un delantero que dejará todo, correré hasta el último minuto, me gusta salir a los costados pero estando en el área, intentando hacer goles, lo que me pidan uno lo hará".

En otro tramo de la charla, a propósito de su paso por el Decano, dijo que "en Atlético Tucumán llegué tarde con un grupo armado, no se dio, ahora estoy mentalizado con hacer un buen año con Colón. Es un club muy grande, de los más grandes de Argentina, estoy muy contento de llegar acá. Lo voy conociendo día a día, agradecido por esta posibilidad".

En la parte final, subrayó que "ya hice la primera práctica, estamos agarrando ritmo en cada entrenamiento, Iván (Delfino) nos pide que dejemos todo, que no nos quedemos estancados, de a poco iremos hablando más. Tiene uno de los estadios más hermosos Colón. La gente va a acompañar, nos haremos muy fuertes con ellos".