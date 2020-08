El zurdo Cristian Llama tuvo un paso positivo por Santa Fe jugando en Colón de 2014 a 2016. Llegó para ser una pieza importante en la Primera Nacional, pero las lesiones le jugaron una mala pasada. Tras el ascenso, ya en Primera División mostró si su capacidad. Sobre todo de la mano de Darío Franco. Después por esas cosas del destino debió encontrar su camino en otro club. De todas maneras, su recuerdo es el mejor. Sobre todo el de la hinchada.

"Tuve un lindo paso. Más allá de la lesión fuerte que tuve, me recuperé y terminé en buen nivel. Me fui por decisiones personales que tenían de por medio a mi familia. Querían que me quede. El técnico de ese momento, Darío Franco, así me lo hizo saber, pero ya tenía claro que no seguir. Fue así como luego fui a Aldosivi", reconoció el volante en diálogo con Darío Occhiuzzi (@DarioOcchiuzzi).

criscolon.jpg Cristian Llama recordó su lindo paso por Santa Fe en Colón, donde disputó 23 partidos y marco cinco goles. Entre lo más destacado, reconoció a la hinchada.

Durante su estadía en el Sabalero, el ahora Pelado, de 34 años (26 de junio de 1986) y de último paso por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, disputó 23 partidos y marcó cinco goles.

Si bien es cierto que tuvo altibajos como todos, Cristian Llama no dudó en poner a Colón en el pedestal de los elogios pese a tuvo la chance de jugar en equipos importantes: "Es un club hermoso y con una hinchada única. En ese momento por ahí la dirigencia no era la adecuada, pero lo concreto es que es un club enorme".