José Vignatti: "No nos dejaremos llevar por delante"

El jueves el pasado el mundo Colón se revolucionó debido a que tres jugadores, como Bruno Bianchi, Rafael Delgado y Federico Lértora, a los que luego se le sumó Christian Bernardi, enviaron cartas documento para reclamar la deuda que el club mantiene con ellos. En tanto que luego salió a hablar el presidente José Vignatti, quien dio su visión de dicha situación.

José Vignatti habló con Dale, dale deportivo de Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde comenzó diciendo: "Uno tiene la mejor predisposición para llegar a un acuerdo y que la situación sea entendida. No voy a ceder ante ciertas actitudes de ningún representante que pretende cosas raras. Tenemos la mala predisposición de la abogada de Agremiados en Santa Fe como es Stella Reschia, que siempre encuentra un motivo para crear un clima hostil. Ahora está de manifiesto. Veníamos negociando con los jugadores individualmente, veníamos bastante bien pero se llegó a esta situación que nos parece raro que hay que arreglar contrato con los jugadores hay que negociar con los representantes, y cuando se da una situación impensada como el coronavirus, cuando uno negocia en forma individual, aparece el gremio con intenciones desmedidas".

"Cuando juegue Colón van a salir los que se jueguen por la camiseta, los que no lo hagan y no hayan tenido tolerancia de acuerdo a los tiempos no sé si van a jugar. No hablo individualmente, estamos en negociaciones y no quiero imponer nada. Pero cuando hay tolerancia cero estamos enfrente de otra cosa", apuntó José Vignatti en otra parte de la charla.

Se le preguntó cómo marchan las conversaciones con Luis Rodríguez y José Vignatti afirmó: "Me reuní y hasta ahora no hay ningún tipo de problemas, apuesto a la reconsideración y a una situación que debe ser superada. Todos los clubes hicieron lo que queremos hacer, más allá de dos o tres equipos chicos que no tienen problemas porque la plata de la televisión le sobra. Pero hay que contemplar la situación, estamos en una situación extraordinaria. Acá no se les pide ni se les quiere sacar nada, se quiere llegar a un acuerdo, una prórroga, pero no lo vamos a lograr con el apoyo de ciertas personas que siempre tienen malapredisposición con el club. Me reuní con Pulga y está todo bien, no puedo entrar en detalles porque no corresponde".

En cuanto a las diferencias públicas con algunos representantes como Roberto San Juan, José Vignatti indicó: "Tenemos trato con varios representantes, que vienen por derecha, abren el camino y hay otras personas que obran de otra manera, cada persona obra como es. Acá hay un orden, no nos vamos a dejar llevar por delante y cada uno defiende lo suyo".

Y el presidente José Vignatti afirmó: "No voy a entrenar en detalles privilegiando la negociación que se está llevando adelante, no quiero interferir. Lo único que quiero decir que la situación en Colón está bajo control y de alguna manera se va a solucionar".

Josefaaa.jpg José Vignatti se refirió al reclamo que hicieron formal varios jugadores de Colón.

José Vignatti también reveló que es lo que propone el club y dijo: "Colón pretende que desde el momento que se produjo la pandemia y se paró el fútbol que haya un impasse hasta que se arrancaron las prácticas, y luego se respeta lo que está firmado. Recibimos algunas contrapropuestas, y vamos a aceptar las coherentes. Pero no me parece bien que se llegue a una situación límite sin haber un diálogo de por medio".

"Quiero dejar en claro que el jugador que se pone la camiseta de Colón es porque va a estar al 100%, sino es mejor arreglar la situación financiera y que se dedique a lo que está pensando. El día que empieza el campeonato debe estar pensando solamente en la camiseta de Colón. No hay nadie en Argentina que no se entere que está sucediendo algo extraordinario. Nuestro principal sponsors nos sacó el apoyo de la mañana a la noche. Se redujo notablemente el pago de los socios, hace dos años que la cuota sigue al mismo valor. Son situaciones totalmente entendibles", destacó José Vignatti en otra parte de la charla.

Más adelante se le preguntó a Vignatti como sigue ahora la relación con los jugadores que reclamaron de esta manera, José Vignatti afirmó: "No alcanzamos a entender ya que la mayoría de los clubes que tienen el mismo presupuesto que nosotros y en todos los casos se hicieron reducciones, en ningún caso interfirió la gente de Agremiados".

Sobre la situación de Braian Galván, que se quedó con el pase en su poder y se fue a Colorado Rapids de la MLS y José Vignatti apuntó: "Colón no perdió el patrimonio, el representante no quiso negociar. Hicimos un reclamo en la FIFA, en mi trayectoria de presidente de Colón nos presentamos 11 veces, ocho fueron fallos favorables, dos siguen en trámite y se perdió solo uno. No estábamos tan equivocados entonces cuando acudimos a la FIFA".

Y en la parte final, el presidente de Colón cuando se le preguntó sobre si el inconveniente viene por los premios no pagados en la final de la Sudamericana, tiró: "Todos los acuerdos a los que llegamos fueron firmados, pero no voy a ir más allá. No quiero interferir, estamos en el inicio de las negociaciones, de una manera u otra sacaremos esta situación adelante. Pero bueno, no en todas las instituciones está Stella Reschia"