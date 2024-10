"Cuando enfrentás a un equipo como Colón hay que tomar recaudos"

Mariano Campodónico, DT de All Boys, habló en la previa al partido ante Colón: "Si pensamos que con el empate nos alcanza, se nos va a complicar", aseguró

Mariano Campodónico, DT de All Boys se refirió al duelo ante Colón.

El lunes Colón visitará a All Boys por la primera fase del Reducido, un partido determinante para el futuro del Sabalero, pero también del Albo que finalizó cuarto en su zona y que por ese motivo tiene ventaja deportiva.

En la previa al cotejo ante el Rojinegro, Mariano Campodónico, DT de All Boys dialogó con Radio Gol 96.7 y allí se refirió al momento que atraviesa su equipo, a la forma que tienen de jugar y también lo que significa enfrentar a un equipo como Colón.

Campodónico habló de All Boys y de Colón

En el inicio de la charla habló sobre la manera en la que se preparan "Es una semana normal, como había muchas posibilidades de jugar el lunes, decidimos darles libre el lunes y martes, porque la verdad es que venimos con un trajín de exigencia bastante grande. Priorizamos el descanso y ayer (miércoles) arrancamos con los entrenamientos", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Nosotros no concentramos. Los jugadores prefieren descansar en su casa y llegar dos horas antes del partido. Así nos fue muy bien y por eso no vamos a cambiar la metodología".

Respecto a la forma en la que juegan sus equipos dijo: "Siempre que me tocó dirigir, traté de hacer un equipo corto y de estar en el campo rival. Si presionamos alto y recuperamos la pelota rápidamente, es difícil que te lleguen. Sí, te van a llegar, pero para mí será con menos ocasiones de gol. Si te replegás y te empiezan a lanzar, en algún momento lo vas a sufrir".

"Sé que voy a sufrir alguna contra y también en alguna presión. Cuando enfrentás a un equipo como Colón, que tiene jugadores de jerarquía, hay que tomar recaudos. Pero me parece que la base del rendimiento del equipo en estas últimas 13 fechas ha sido la entrega. Cuando recuperábamos la pelota rápido, nos poníamos a jugar, tratábamos de tener tenencia y en los últimos metros ser agresivos, y nos fue bastante bien", aseguró Campodónico.

Consultado por la manera de encarar el partido sostuvo: "Si pensamos que con el empate pasamos, se nos va a complicar. No está en mi cabeza cambiar, lo que quiero es seguir jugando como lo veníamos haciendo: ser intensos y buscar el arco rival desde el minuto cero, como lo hicimos desde que llegamos al club. Sabemos que en casa, en los últimos partidos, nos fue bien jugando así".

"Estoy tranquilo, ya que es un partido importantísimo para All Boys y para Colón, porque se está jugando todo el esfuerzo de todo el año. Pero cambiar y empezar a especular, y defenderse, no está en mi mente. Me parece que yendo al frente tienes más chances de ganar los partidos que especulando y defendiéndote. Aunque, si faltan 10 minutos y el partido se complica, tendré que defenderme".

Por último, el DT del Albo sentenció: "Vamos a enfrentar un equipo con historia, con Bernardi de otra jerarquía. Tiene jugadores con experiencia y juventud. No terminó en el lugar que esperábamos. Cuando arrancó pensamos todos que era Colón y después el resto. Pero nosotros tenemos un gran equipo y estamos a la altura. Si hacemos las cosas bien nos podemos quedar con la serie".