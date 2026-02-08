El flexible esquema táctico con el que Colón debutará ante Deportivo Madryn

A seis días del debut de Colón ante Deportivo Madryn, el DT sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de un esquema flexible que puede ser un 4-2-3-1 o 4-4-1-1

Colón presentará un esquema táctico flexible en el debut del Torneo de la Primera Nacional.

Si bien el último amistoso que Colón jugó ante Patronato fue el 28 de enero , esta semana, el DT rojinegro Ezequiel Medrán dispuso de un ensayo futbolístico, en el que terminó por confirmar el equipo que debutará ante Deportivo Madryn.

Y la única variante en relación a ese partido con Patronato, es el ingreso de Federico Rasmussen , quien fue junto a Agustín Toledo los últimos dos en sumarse al plantel, en reemplazo del paraguayo Sebastián Olmedo.

Por lo cual y a seis días del debut en el Torneo de la Primera Nacional, el equipo está confirmado, aunque el esquema táctico elegido por Medrán es flexible y en consecuencia puede mutar.

Aunque en realidad no cambia demasiado, está claro que de acuerdo al posicionamiento de los futbolistas, puede tratarse de un 4-2-3-1 o de un 4-4-1-1.

Que por otra parte, es muy similar al esquema con el que Colón terminó jugando el año pasado en el último partido frente a Defensores Unidos.

Los antecedentes indican que Medrán no juega con dos puntas o referentes de área y por ello, el único centrodelantero será Alan Bonansea, aún cuando tiene variantes para ubicar en la delantera a dos goleadores.

La novedad quizás más llamativa tiene que ver con la posición de carrilero de Conrado Ibarra, quien por características es un lateral y más teniendo en cuenta que en ese sector puede jugar Ignacio Lago o Matías Godoy.

Está claro que por la elección de los jugadores, Medrán pretende ver un equipo equilibrado, con mucha dinámica y juego directo por las bandas.

La sensación es que no cuenta con un futbolista capaz de organizar el juego, en partidos que puedan presentarse cerrados. De todos modos, apuesta a ganar con la fórmula de ser un equipo ordenado, vertical y contundente.

Así las cosas, el equipo para el debut será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Matías Muñoz, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Ignacio Lago, Conrado Ibarra; y Alan Bonansea.