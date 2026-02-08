Uno Santa Fe | Colón | Colón

El flexible esquema táctico con el que Colón debutará ante Deportivo Madryn

A seis días del debut de Colón ante Deportivo Madryn, el DT sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de un esquema flexible que puede ser un 4-2-3-1 o 4-4-1-1

8 de febrero 2026 · 11:34hs
Colón presentará un esquema táctico flexible en el debut del Torneo de la Primera Nacional.

Si bien el último amistoso que Colón jugó ante Patronato fue el 28 de enero, esta semana, el DT rojinegro Ezequiel Medrán dispuso de un ensayo futbolístico, en el que terminó por confirmar el equipo que debutará ante Deportivo Madryn.

Colón y un esquema que puede ir mutando

Y la única variante en relación a ese partido con Patronato, es el ingreso de Federico Rasmussen, quien fue junto a Agustín Toledo los últimos dos en sumarse al plantel, en reemplazo del paraguayo Sebastián Olmedo.

Por lo cual y a seis días del debut en el Torneo de la Primera Nacional, el equipo está confirmado, aunque el esquema táctico elegido por Medrán es flexible y en consecuencia puede mutar.

Aunque en realidad no cambia demasiado, está claro que de acuerdo al posicionamiento de los futbolistas, puede tratarse de un 4-2-3-1 o de un 4-4-1-1.

Que por otra parte, es muy similar al esquema con el que Colón terminó jugando el año pasado en el último partido frente a Defensores Unidos.

Los antecedentes indican que Medrán no juega con dos puntas o referentes de área y por ello, el único centrodelantero será Alan Bonansea, aún cuando tiene variantes para ubicar en la delantera a dos goleadores.

La novedad quizás más llamativa tiene que ver con la posición de carrilero de Conrado Ibarra, quien por características es un lateral y más teniendo en cuenta que en ese sector puede jugar Ignacio Lago o Matías Godoy.

Está claro que por la elección de los jugadores, Medrán pretende ver un equipo equilibrado, con mucha dinámica y juego directo por las bandas.

La sensación es que no cuenta con un futbolista capaz de organizar el juego, en partidos que puedan presentarse cerrados. De todos modos, apuesta a ganar con la fórmula de ser un equipo ordenado, vertical y contundente.

Así las cosas, el equipo para el debut será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Matías Muñoz, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Ignacio Lago, Conrado Ibarra; y Alan Bonansea.

Colón esquema Deportivo Madryn
