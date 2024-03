¿Cuánto tiempo perderá Colón a Javier Toledo?

Javier Toledo reemplazó a Axel Rodríguez, pero también debió ser sustituido, en el complemento, tras recibir un artero codazo de un defensor de Gimnasia y Tiro, que le generó un corte e hizo perder la conciencia por algunos segundos, con lo cual se decidió trasladarlo en ambulancia a un sanatorio local.

Las explicaciones del médico de Colón sobre la lesión de Javier Toledo

Iván Torterola, uno de los médicos del plantel de Colón, habló con La Central Deportiva de Cadena 3 (FM 101.7), y contó: "Tuvo un traumatismo de cráneo, todos lo vimos. En el momento lo mareó un poco, y por eso cuando se intentó incorporar se mareó y se volvió a caer, le bajó un poco la presión. Tuvo una fractura, en la zona del pómulo. Estaba con mucho dolor de cabeza. Le hicimos tomografías de cuello y cabeza, y solo encontramos esa pequeña fractura".

Javier Toledo.jpg Prensa Colón

Más adelante, remarcó cómo se encuentra Javier Toledo: "Hoy se levantó muy bien, sin dolor y lúcido, sin síntomas por eso decidimos que se vaya a su casa. Las primeras 24 o 48 horas está bueno ir siguiéndolo. El tema de la fractura le llevará entre dos y tres semanas, por el traumatismo".

"Veremos si se puede cubrir con una máscara, lo que le podría posibilitar volver más rápido. , no creo que quede con miedo, no es algo que me preocupe. Uno nunca va a esperar un golpe en el rostro, es totalmente desubicado. El jugador busca encontrar alguna otra parte del cuerpo, pero no un codo", agregó el médico de Colón.

Para luego, acotar sobre el delantero de Colón, Javier Toledo: "Creo que lo del pulmón tiene que ver con el golpe. Llegó con tos, pero es un reflejo. Pero dos o tres semanas necesitará para reponerse".

"La zona no es de alta energía. No vamos a tener mayores problemas. Él es de ir fuerte el traumatismo. A la hora y media ya estaba muy bien. Eso no genera ningún problema. Incluso hablamos con los neumonólogos, eso no genera ningún riesgo. Fue más un susto que otra cosa", cerró el médico.