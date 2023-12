Israel Damonte, sin rodeos tras el descenso de Colón: "Mi renuncia está a disposición"

• LEER MÁS: Colón descendió porque no lo defendieron ni adentro ni afuera de la cancha

"Fuimos el que más puntos sacó, con seis, en estos últimos partidos, y forzamos esta chance. Pero no sirve de nada. Llegamos a un partido donde los chicos se entregaron. Fue muy parejo hablando en caliente, donde ellos encontraron un gol en el primer tiempo. El arquero fue figura, a la vez que pudieron ampliar la diferencia. No se pudo y duele", dijo.

• LEER MÁS: Lo que le espera a Colón en la Primera Nacional 2024

Para luego agregar: "Duele, porque nunca me había pasado como técnico. Lo importante es que lo intentamos y pusimos el pecho. Acompañamos al equipo y solo queda pedirle disculpas al chincha por no dejar al equipo en Primera".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1730740941663732201&partner=&hide_thread=false "DUELE PORQUE NUNCA ME HABÍA PASADO COMO ENTRENADOR... PUSIMOS EL PECHO" Israel Damonte dio la cara y habló tras el DESCENSO de Colón a la #PrimeraNacional. pic.twitter.com/qwNFm0jQjo — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2023

En medio de mal momento emocional, admitió: "Nos costó de visitante. Perdimos los dos partidos. En el primero estuvimos 30 segundo del empate, pero con Vélez fue de lo peorcito. Estamos dolidos y no le pudimos en contra la vuelta. Ese partido ante Banfield nos hubiera salvado. Peleamos hasta el final".

• LEER MÁS: El adiós de Colón: así se fue Vignatti del Marcelo Bielsa

En el final, Damonte fue contundente: "Solo me queda pedirle disculpas a la gente y agradecer el apoyo. Lo de este partido fue impresionante, como siempre de local. Ellos se entregaron, al igual que los jugadores. No hay nada para reprochar y cuando llegué sabía lo complicado que era y luchamos. Sacamos más puntos que el resto, pero esos dos puntos que teníamos atrás nos costaron. Seguramente Colón volverá rápido, porque es de Primera. No puedo hablar del futuro ahora, es un estrés muy grande y descansaré. Pero mi renuncia claro está a disposición".