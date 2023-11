Damonte se responsabilizó de la dura derrota de Colón El entrenador de Colón, Israel Damonte, no dudó en decir que "no me gustó el equipo, no me gusté". Más allá de esto, enfatizó: "Tenemos una vida más" Por Redacción UNO Santa Fe 25 de noviembre 2023 · 20:56hs

Damonte se hizo cargo de sus decisiones a la hora de armar el equipo de Colón en Liniers.

El DT Israel Damonte dio la cara después de la dura derrota de Colón frente a Vélez, que lo tuvo en gran parte de la tarde en descenso directo. Recién a partir de los goles de Banfield, el rojinegro tendrá la posibilidad de un desempate contra Gimnasia (LP).

En su ingreso a la sala de conferencia de prensa en el inicio indicó que "no son buenas las sensaciones, creo que nos costó el partido, hacer pie, en los primeros 15', hasta el gol, competimos, la responsabilidad es mía. No me gustó el equipo, no me gusté, evidentemente no pudimos repetir a cómo jugamos de local. La responsabilidad es mía, no le encontré la vuelta. Duele, no soy culpable, soy responsable. Por cómo se dio el partido, por momentos nos costó mucho, trataremos de acomodar, volver a Santa Fe y tenemos una vida más".

Más adelante, en referencia al cambio de esquema sostuvo que "caer en eso, de este lado, con el diario del lunes es más fácil, a veces uno había visto que contra una línea de cinco le iba a costar más a Vélez. Los jugadores que ponemos con un 4-4-2 por fuera son enganches, de local es una cosa por la gente, por la energía. Prefería cubrir el ancho de cancha, lo hicimos con Tucumán y con Banfield, voy al funcionamiento. Son momentos de visitante que nos está pasando. Con Tucumán jugamos con línea de cinco y ganamos, con Talleres sentimos que con línea de cuatro pudimos ganar. Sentía que podía llevar a una situación incómoda, ahora ya está. Ni loco caería que perdió el equipo porque entró un jugador. Jugaron todos de visitante y le costó siempre. La responsabilidad es mía. Tenemos una vida más, cuando llegamos cuatro partidos, estábamos en la última posición, a dos puntos de Unión y cinco de Gimnasia. Pudimos alcanzarlo, nos hubiese gustado llevarnos algo de acá y quedarnos con la permanencia. Si me decía que firmara esto lo firmaba. Hay que preparar el partido con responsabilidad, hombría, huevos y salir adelante". LEER MÁS: Colón perdió con Vélez y tendrá un desempate con Gimnasia Damonte también añadió que "Colón en muchos partidos de visitante le costó siempre, más allá de los esquemas. Tal vez si usábamos el mismo esquema que el partido anterior, hubiese dicho lo mismo. El fútbol a Vélez el último partido que ganó lo hizo con cuatro, ahora jugó con cinco y ganó bien. Teniendo tres defensores y carrileros que cubrimos bien. En el segundo tiempo tuvimos la pelota, es normal. La responsabilidad es mía, si querés me pegó un par de latigazos, no les pude dar más herramientas para salir adelante". El conductor ratificó que "el vestuario está herido, me tocó jugar estos partidos como jugador, nunca estuve en uno donde se define la categoría, los que mejor estén irán al partido con Gimnasia, lo bueno es que nuestra gente es un jugador más, le hace muy bien al equipo. Esperemos dejar a Colón en Primera, y el año que viene trabajar por lo que pasó durante todo el campeonato". Colón2.jpg El técnico de Colón dijo que intentará poner lo que mejor tiene a disposición en el desempate contra Gimnasia. Además, insistió en referencia a cómo bajó el rendimiento fuera de Santa Fe, al expresar que "puede ser que de visitante se repitan errores, estoy tratando de buscarle la vuelta, en el primer partido jugamos con un esquema, en el otro repetimos el equipo y lo perdimos. Colón formando igual ganó de local y perdió de visitante. Los jugadores responden, son hombres, van para adelante. La realidad es que Meza y Batallini no llegaban bien. Eric estaba con una molestia en el aductor, necesitamos jugadores a pleno. Con Damián esperemos tenerlo. Poder corregir, puede ser por el esquema, el responsable soy yo". LEER MÁS: El uno por uno de Colón ante Vélez en el José Amalfitani En otro tramo de la charla insistió en que "nos ganó bien Vélez, salvo el principio donde fue parejo, después ellos abrieron el partido con una pelota parada, a la gente lo que le dijimos desde el primer día. Lo necesitamos, todavía falta, me gusta la posibilidad de que puedan estar. Lo de hoy fue emotivo, no lo pudimos llevar a la cancha. El jugador da todo lo que tiene, tenemos una vida más, nos van a acompañar, estaba la posibilidad de que pueda pasar esto. Las cosas no se dan, por eso el fútbol argentino es tan bueno. Que Tigre tenía tanto dinero, cosas que no ayudan. Nosotros vinimos a competir, tenemos una posibilidad gracias al resultado de Banfield-Gimnasia". Antes de su despedida, disparó: "Desde el día que llegué, apuntaré a la cabeza y al corazón del jugador, no tuvimos mucho tiempo, si nos hubiésemos salvado, no hubiese sido un salvador. En un mes corregimos algunas cosas, no pude encontrarle la vuelta de visitante, me gustó más lo de Banfield. Recuperar jugadores y hacerles entender que lo que pasó no se puede hacer nada, apuntar a jugar con el corazón en la mano, sentirlo, esperemos darle una alegría para que Colón se quede en Primera".