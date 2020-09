Darrás no ve viable en Colón jugar un Clásico sin público

En Colón crece la expectativa sobre la vuelta del fútbol, que está cada vez más cerca después de las reuniones de las últimas horas . Sin embargo, hay algunos detalles que todavía causan resquemor por los contagios de coronavirus. Esto lo dejó en claro uno de los vicepresidentes de Colón, Horacio Darrás, que dio un pantallazo de la actualidad, de la recuperación de Brian Fernández, la posible venta de Alex Vigo y lo poco atractivo que sería jugar un Clásico durante la pandemia.

"Yo veo algunas cosas que me gustaría saber cómo se solucionarán. Si bien se sabe que en el AMBA y CABA la cosa está muy complicada, también comienza a ser difícil en el resto de las provincias. Soy estoy en la parte de fútbol y el que comparte más con el plantel. Si mañana me dicen de subirme un colectivo para ir a algún lado, respondo que me quedo en mi casa. Hay que analizar todo y en el movimiento es donde se dan los contagios. El mayor porcentaje de los partidos se juega en Buenos Aires y eso preocupa. Así que hay que ir viendo cómo va pasando día a día. Está todo bárbaro ahora, pero si tenés un positivo, tenés que aislar al equipo", reconoció Horacio Darrás en diálogo con el programa Cómo te va que se emite por Radio Colonia AM 550.

Brian Fernández.jpg Gentileza | Instagram Brian Fernández

Respecto a la actualidad de Brian Fernández, el dirigente sabalero, adelantó: "Cuando esto empezó tras la habilitación de AFA, Brian previamente sintió dolores de cabeza y se lo planteó al cuerpo técnico. Entonces le dijimos que no se presente y que directamente vaya al sanatorio con el que tenemos un convenio para que se haga análisis. Dio negativo y por eso se integró a los entrenamientos. Una vez incorporado, un familiar directo da positivo, entonces se vuelve a los chequeos, pero en este caso el que intervino fue el Ministerio de Salud de la provincia y ahí es donde da positivo. Se lo apartó y ayer (por este jueves) se le dio el alta pasando por el protocolo. Ya está mejor por suerte y vuelve a las prácticas. Si no lo hizo hoy (por este viernes), lo estaría haciendo mañana (por este sábado)".

Asimismo, recalcó que "Wilson Morelo se queda. A parte es una persona positiva, que sabe lo que es el fútbol y los factores humanos. No solo es un buen jugador de fútbol, sino que es importante por su ascendencia".

Pulga Rodríguez y Christian Bernardi.jpg El vicepresidente de Colón, Horacio Darrás, desestimó que hubiera propuestas por Pulga Rodríguez. Prensa Colón

También desestimó que Luis Rodríguez se vaya de Colón: "Pulga está entrenando normal y nada implica que no esté con nosotros. Está tranquilo", a la vez que Horacio Darrás contó que lo de Rafael Delgado nunca fue algo concreto: "Lo de Rafa fue una situación que se habló muy por arriba, pero no llegó nada firme. Lo trajimos porque lo precisábamos y la única forma que se vaya es por algo muy importante. La situación económica está complicada y por eso hay que pensar bien todo".

Durante esta cuarentena, hubo rumores respecto a una posible venta de Alex Vigo, sin embargo Colón siempre estuvo firme: "Hay un jugador por el que siempre se están dando vuelta y es Alex Vigo. Tuvimos propuestas del exterior, en realidad sondeos. Un montón. Si Vigo aguanta un poco más, lo veo para cosas importantes. Lo veo como un jugador al estilo brasilero, con proyección. Es un chico que tiene un techo muy alto".

Clásico.png Horacio Darrás cree que jugar en Clásico durante la pandemia no genera expectativas.

En el final, dudó sobre la idea de jugar en Clásico: "Siempre es una linda oportunidad para acumular experiencia. Es parte del folclore del fútbol, pero no estarían dadas las circunstancias por no poder llevar gente. Sería parecido a un partido de solteros para casados y eso le quita expectativas".