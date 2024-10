De bandera verde: la recta final de Colón y sus rivales en la Zona B

En la fecha también se produjeron las victorias de Aldosivi, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn, los otros grandes ganadores de la jornada. Mientras que más allá de la derrota de San Telmo, también perdió el puntero Nueva Chicago, en tanto que Defensores de Belgrano perdió ante Colón, y Gimnasia y Tiro de Salta no pasó del empate frente a Deportivo Morón.

Colón ahora buscará su tercera victoria consecutiva en la Zona B de la Primera Nacional, cuando visite a Chaco For Ever, a partir de las 17.45, del próximo sábado, en el estadio Juan Alberto García. Tiene un solo antecedente de tres triunfos al hilo en la temporada, lo que se dio entre las fechas 3 y 5, cuando venció a Almirante Brown (2-1), Patronato (4-0) y Estudiantes de Río Cuarto (2-1).

Luego de este partido ante Chaco For Ever, a Colón se le vendrá otro rival directo como lo es San Telmo, que este lunes perdió ante Atlanta en el cierre de la jornada 34. En tanto que visitará a Atlético de Rafaela, que pelea por no perder la categoría, y cerrará ante quien hoy es otro rival directo como lo es Deportivo Madryn, en Santa Fe.

Lo que le queda a cada uno en la Zona "B"

NUEVA CHICAGO (58 PUNTOS) (+13)

Fecha 35: (V) Ferro

Fecha 36: (L) Deportivo Morón

Fecha 37: (V) Temperley

Fecha 38: (L) Brown (A)

ALDOSIVI (57 PUNTOS) (+15)

Fecha 35: (V) Almagro

Fecha 36: (L) Defensores de Belgrano

Fecha 37: (V) Chaco For Ever

Fecha 38: (L) San Telmo

SAN TELMO (56 PUNTOS) (+24)

Fecha 34: (V) Atlanta

Fecha 35: (L) Almirante Brown

Fecha 36: (V) Colón

Fecha 37: (L) Estudiantes (RC)

Fecha 38: (V) Aldosivi

GIMNASIA (M) (56PUNTOS)(+9)

Fecha 34: (L) Nueva Chicago

Fecha 35: (V) Deportivo Morón

Fecha 36: (L) Temperley

Fecha 37: (V) Brown (A)

Fecha 38: (L) Almagro

DEPORTIVO MADRYN (56 PUNTOS)(+8)

Fecha 35: (L) Defensores Unidos

Fecha 36: (V) Atlanta

Fecha 37: (L) Almirante Brownen

Fecha 38: (V) Colón

COLÓN (55 PUNTOS) (+15)

Fecha 35: (V) Chaco For Ever

Fecha 36: (L) San Telmo

Fecha 37: (V) Atlético de Rafaela

Fecha 38: (L) Deportivo Madryn

DEFENSORES DE BELGRANO (53 PUNTOS)(+14)

Fecha 34: (V) Colón

Fecha 35: (L) Estudiantes (RC)

Fecha 36: (V) Aldosivi

Fecha 37: (L) Mitre (SdE)

Fecha 38: (V) Gimnasia y Tiro

GIMNASIA Y TIRO (SALTA) (51 PUNTOS) (+2)

Fecha 34: (L) Deportivo Morón

Fecha 35: (V) Temperley

Fecha 36: (L) Brown (A)

Fecha 37: (V) Almagro

Fecha 38: (L) Defensores de Belgrano